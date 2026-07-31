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Вывозная пошлина на пшеницу перестанет быть нулевой - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Вывозная пошлина на пшеницу перестанет быть нулевой
Вывозная пошлина на пшеницу перестанет быть нулевой - 31.07.2026, ПРАЙМ
Вывозная пошлина на пшеницу перестанет быть нулевой
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 5 по 11 августа перестанет быть нулевой и составит 5,7 рубля за тонну, на кукурузу - 137,2 рубля за тонну, на ячмень -... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T18:33+0300
2026-07-31T18:33+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 5 по 11 августа перестанет быть нулевой и составит 5,7 рубля за тонну, на кукурузу - 137,2 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 229,4 доллара за тонну, на ячмень - 191,1 доллара, на кукурузу - 230,2 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы оставалась нулевой с 15 июля, кукурузы и ячменя - с 15 апреля. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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сельское хозяйство, россия, рф, минсельхоз, банк россии
Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Минсельхоз, Банк России
18:33 31.07.2026
 
Вывозная пошлина на пшеницу перестанет быть нулевой

Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы с 5 по 11 августа составит 5,7 рубля за тонну

© РИА Новости . Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Валерий Титиевский
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 5 по 11 августа перестанет быть нулевой и составит 5,7 рубля за тонну, на кукурузу - 137,2 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 229,4 доллара за тонну, на ячмень - 191,1 доллара, на кукурузу - 230,2 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы оставалась нулевой с 15 июля, кукурузы и ячменя - с 15 апреля.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета.
Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Подсолнечное масло в супермаркете - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
В августе вырастут вывозные пошлины на подсолнечное масло и шрот
31 июля, 17:57
 
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