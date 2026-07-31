https://1prime.ru/20260731/moskva-871938968.html

Новый путепровод строят на Ярославском направлении железной дороги Москвы

Новый путепровод строят на Ярославском направлении железной дороги Москвы - 31.07.2026, ПРАЙМ

Новый путепровод строят на Ярославском направлении железной дороги Москвы

Новый путепровод строят на Ярославском направлении железной дороги Москвы для соединения улиц Менжинского и Дудинки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T16:30+0300

2026-07-31T16:30+0300

2026-07-31T16:30+0300

бизнес

россия

москва

сергей собянин

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871938968.jpg?1785504620

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Новый путепровод строят на Ярославском направлении железной дороги Москвы для соединения улиц Менжинского и Дудинки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "На Ярославском направлении железной дороги строим путепровод для соединения улиц Менжинского и Дудинки. Появится поперечная связь от Ярославского до Дмитровского шоссе и улучшится транспортное обслуживание в Лосиноостровском, Бабушкинском и Ярославском районах, разделенных железной дорогой", - написал Собянин в канале на платформе "Макс". Мэр пояснил, что путепровод пройдет над 28 железнодорожными путями и будет выполнен в виде подковы для сохранения существующих инфраструктурных и социальных объектов, в том числе культурного наследия - здания поликлиники ОАО "РЖД". "Пролетное строение путепровода будет размещено на пяти опорах: по две установят со стороны Хибинского и Анадырского проездов, еще одну - между железнодорожными путями", - уточнил он. Собянин добавил, что сейчас возводят подпорные стены, которые удерживают грунт, обеспечивают устойчивость сооружения и формируют подходы к нему, а на Анадырском проезде уже собрали стапель, устройство для постройки и ремонта крупных объектов, с которого будут перемещать пролеты на опоры, чтобы минимизировать воздействие на работу железнодорожного транспорта.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, сергей собянин, ржд