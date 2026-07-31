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Новый путепровод строят на Ярославском направлении железной дороги Москвы - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Новый путепровод строят на Ярославском направлении железной дороги Москвы
Новый путепровод строят на Ярославском направлении железной дороги Москвы - 31.07.2026, ПРАЙМ
Новый путепровод строят на Ярославском направлении железной дороги Москвы
Новый путепровод строят на Ярославском направлении железной дороги Москвы для соединения улиц Менжинского и Дудинки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T16:30+0300
2026-07-31T16:30+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
ржд
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Новый путепровод строят на Ярославском направлении железной дороги Москвы для соединения улиц Менжинского и Дудинки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "На Ярославском направлении железной дороги строим путепровод для соединения улиц Менжинского и Дудинки. Появится поперечная связь от Ярославского до Дмитровского шоссе и улучшится транспортное обслуживание в Лосиноостровском, Бабушкинском и Ярославском районах, разделенных железной дорогой", - написал Собянин в канале на платформе "Макс". Мэр пояснил, что путепровод пройдет над 28 железнодорожными путями и будет выполнен в виде подковы для сохранения существующих инфраструктурных и социальных объектов, в том числе культурного наследия - здания поликлиники ОАО "РЖД". "Пролетное строение путепровода будет размещено на пяти опорах: по две установят со стороны Хибинского и Анадырского проездов, еще одну - между железнодорожными путями", - уточнил он. Собянин добавил, что сейчас возводят подпорные стены, которые удерживают грунт, обеспечивают устойчивость сооружения и формируют подходы к нему, а на Анадырском проезде уже собрали стапель, устройство для постройки и ремонта крупных объектов, с которого будут перемещать пролеты на опоры, чтобы минимизировать воздействие на работу железнодорожного транспорта.
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бизнес, россия, москва, сергей собянин, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин, РЖД
16:30 31.07.2026
 
Новый путепровод строят на Ярославском направлении железной дороги Москвы

Собянин: новый путепровод строят на Ярославском направлении железной дороги Москвы

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Новый путепровод строят на Ярославском направлении железной дороги Москвы для соединения улиц Менжинского и Дудинки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"На Ярославском направлении железной дороги строим путепровод для соединения улиц Менжинского и Дудинки. Появится поперечная связь от Ярославского до Дмитровского шоссе и улучшится транспортное обслуживание в Лосиноостровском, Бабушкинском и Ярославском районах, разделенных железной дорогой", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Мэр пояснил, что путепровод пройдет над 28 железнодорожными путями и будет выполнен в виде подковы для сохранения существующих инфраструктурных и социальных объектов, в том числе культурного наследия - здания поликлиники ОАО "РЖД".
"Пролетное строение путепровода будет размещено на пяти опорах: по две установят со стороны Хибинского и Анадырского проездов, еще одну - между железнодорожными путями", - уточнил он.
Собянин добавил, что сейчас возводят подпорные стены, которые удерживают грунт, обеспечивают устойчивость сооружения и формируют подходы к нему, а на Анадырском проезде уже собрали стапель, устройство для постройки и ремонта крупных объектов, с которого будут перемещать пролеты на опоры, чтобы минимизировать воздействие на работу железнодорожного транспорта.
 
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