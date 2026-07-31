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На станции метро "Войковская" в Москве человек упал на пути - 31.07.2026, ПРАЙМ
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На станции метро "Войковская" в Москве человек упал на пути
На станции метро "Войковская" в Москве человек упал на пути - 31.07.2026, ПРАЙМ
На станции метро "Войковская" в Москве человек упал на пути
Человек упал на пути на станции "Войковская" метро Москвы, машинист применил экстренное торможение, сейчас движение в графике, сообщили РИА Новости в... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T16:51+0300
2026-07-31T16:51+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Человек упал на пути на станции "Войковская" метро Москвы, машинист применил экстренное торможение, сейчас движение в графике, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. "Движение на Замоскворецкой линии в графике. Ранее на "Войковской" одному из машинистов пришлось применить экстренное торможение из-за человека на пути", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что человека оперативно подняли на платформу. "Просим вас соблюдать правила, не подходить к краю платформы и тем более не спускаться на путь - это опасно для жизни", - добавили в пресс-службе.
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бизнес, общество , россия, москва
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА
16:51 31.07.2026
 
На станции метро "Войковская" в Москве человек упал на пути

В Москве машинист применил экстренное торможение на станции метро "Войковская"

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Человек упал на пути на станции "Войковская" метро Москвы, машинист применил экстренное торможение, сейчас движение в графике, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Движение на Замоскворецкой линии в графике. Ранее на "Войковской" одному из машинистов пришлось применить экстренное торможение из-за человека на пути", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что человека оперативно подняли на платформу.
"Просим вас соблюдать правила, не подходить к краю платформы и тем более не спускаться на путь - это опасно для жизни", - добавили в пресс-службе.
 
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