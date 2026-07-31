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Более 200 зарубежных гостей примут участие в транспортном саммите в Москве
Более 200 зарубежных гостей примут участие в транспортном саммите в Москве - 31.07.2026, ПРАЙМ
Более 200 зарубежных гостей примут участие в транспортном саммите в Москве
Более 200 зарубежных гостей из 42 стран и 61 города мира примут участие в пятом Международном транспортном саммите, который пройдет в Москве 3 и 4 августа,... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T17:15+0300
2026-07-31T17:15+0300
2026-07-31T17:15+0300
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Более 200 зарубежных гостей из 42 стран и 61 города мира примут участие в пятом Международном транспортном саммите, который пройдет в Москве 3 и 4 августа, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Международный транспортный саммит - это уникальное событие, которое позволяет партнерам со всего мира обмениваться опытом и наработками. В этом году мероприятие соберет рекордное число участников - более 200 зарубежных гостей из 42 стран и 61 города мира", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Подчеркивается, что одной из центральных тем саммита станет обсуждение стратегий развития мегаполисов в области транспорта. Москва представит свою транспортную стратегию до 2030 года. Это масштабный документ, который определяет ключевые направления развития транспортной системы города.
"Кроме того, столичные эксперты поделятся опытом развития рельсового транспорта, использования передовых ИТ-технологий для управления транспортной системой и внедрения экологически чистого наземного и альтернативного городского транспорта. Все это также часть стратегии развития московского транспорта", - добавляется в сообщении.
Согласно сообщению, на саммите будут подписаны 19 документов о сотрудничестве между правительством Москвы и городами-партнерами. В их числе - меморандум о сотрудничестве между правительством Москвы (Российская Федерация) и правительством штата Андхра-Прадеш (Республика Индия). Также будут подписаны совместные заявления о транспортном сотрудничестве с Белградом (Сербия), Анкарой (Турция), Коломбо (Шри-Ланка), Манагуа (Никарагуа), рядом бразильских городов, Владивостоком (Российская Федерация) и другими мегаполисами. Эти города станут новыми участниками международной платформы UrbanTransportData.
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Более 200 зарубежных гостей примут участие в транспортном саммите в Москве
Более 200 зарубежных гостей примут участие в Международном транспортном саммите в Москве
МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Более 200 зарубежных гостей из 42 стран и 61 города мира примут участие в пятом Международном транспортном саммите, который пройдет в Москве 3 и 4 августа, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Международный транспортный саммит - это уникальное событие, которое позволяет партнерам со всего мира обмениваться опытом и наработками. В этом году мероприятие соберет рекордное число участников - более 200 зарубежных гостей из 42 стран и 61 города мира", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Подчеркивается, что одной из центральных тем саммита станет обсуждение стратегий развития мегаполисов в области транспорта. Москва представит свою транспортную стратегию до 2030 года. Это масштабный документ, который определяет ключевые направления развития транспортной системы города.
"Кроме того, столичные эксперты поделятся опытом развития рельсового транспорта, использования передовых ИТ-технологий для управления транспортной системой и внедрения экологически чистого наземного и альтернативного городского транспорта. Все это также часть стратегии развития московского транспорта", - добавляется в сообщении.
Согласно сообщению, на саммите будут подписаны 19 документов о сотрудничестве между правительством Москвы и городами-партнерами. В их числе - меморандум о сотрудничестве между правительством Москвы (Российская Федерация) и правительством штата Андхра-Прадеш (Республика Индия). Также будут подписаны совместные заявления о транспортном сотрудничестве с Белградом (Сербия), Анкарой (Турция), Коломбо (Шри-Ланка), Манагуа (Никарагуа), рядом бразильских городов, Владивостоком (Российская Федерация) и другими мегаполисами. Эти города станут новыми участниками международной платформы UrbanTransportData.