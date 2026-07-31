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МТПП предложила провести 11-ю акцию "Миллиона призов" на выборах в Госдуму - 31.07.2026, ПРАЙМ
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МТПП предложила провести 11-ю акцию "Миллиона призов" на выборах в Госдуму
МТПП предложила провести 11-ю акцию "Миллиона призов" на выборах в Госдуму - 31.07.2026, ПРАЙМ
МТПП предложила провести 11-ю акцию "Миллиона призов" на выборах в Госдуму
Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила провести 11-ю акцию "Миллиона призов" среди участников дистанционного электронного голосования на... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T16:27+0300
2026-07-31T16:27+0300
экономика
россия
москва
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила провести 11-ю акцию "Миллиона призов" среди участников дистанционного электронного голосования на сентябрьских выборах депутатов Госдумы, сообщается на сайте организации. "Тридцать первого июля на заседании правления Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) было принято единогласное решение обратиться в правительство Москвы с инициативой о проведении очередного, 11-го по счету, этапа программы "Миллион призов", - говорится в сообщении. Уточняется, что президент МТПП Владимир Платонов в своем выступлении обратился к опыту предыдущих лет, отметив позитивное влияние акций на экономику Москвы, и подчеркнул, что программа позволит поддержать московское бизнес-сообщество и горожан в условиях, когда "Запад перешел от санкционного давления к террористическим методам, пытаясь подорвать экономическую устойчивость". "Хотелось бы отметить высокую заинтересованность столичного бизнеса в проведении акции, доказавшей свою эффективность в прошлые годы. Сейчас МТПП ждет предложений по формату и условиям проведения акции от действующих и новых партнеров программы", – заявил Платонов, чьи слова приводятся в сообщении. Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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россия, москва, владимир путин, госдума
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Госдума
16:27 31.07.2026
 
МТПП предложила провести 11-ю акцию "Миллиона призов" на выборах в Госдуму

МТПП предложила провести 11-ю акцию "Миллиона призов" среди участников онлайн-голосования

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила провести 11-ю акцию "Миллиона призов" среди участников дистанционного электронного голосования на сентябрьских выборах депутатов Госдумы, сообщается на сайте организации.
"Тридцать первого июля на заседании правления Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) было принято единогласное решение обратиться в правительство Москвы с инициативой о проведении очередного, 11-го по счету, этапа программы "Миллион призов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что президент МТПП Владимир Платонов в своем выступлении обратился к опыту предыдущих лет, отметив позитивное влияние акций на экономику Москвы, и подчеркнул, что программа позволит поддержать московское бизнес-сообщество и горожан в условиях, когда "Запад перешел от санкционного давления к террористическим методам, пытаясь подорвать экономическую устойчивость".
"Хотелось бы отметить высокую заинтересованность столичного бизнеса в проведении акции, доказавшей свою эффективность в прошлые годы. Сейчас МТПП ждет предложений по формату и условиям проведения акции от действующих и новых партнеров программы", – заявил Платонов, чьи слова приводятся в сообщении.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАВладимир ПутинГосдума
 
 
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