https://1prime.ru/20260731/mtppy-871938736.html

МТПП предложила провести 11-ю акцию "Миллиона призов" на выборах в Госдуму

МТПП предложила провести 11-ю акцию "Миллиона призов" на выборах в Госдуму - 31.07.2026, ПРАЙМ

МТПП предложила провести 11-ю акцию "Миллиона призов" на выборах в Госдуму

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила провести 11-ю акцию "Миллиона призов" среди участников дистанционного электронного голосования на... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T16:27+0300

2026-07-31T16:27+0300

2026-07-31T16:27+0300

экономика

россия

москва

владимир путин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871938736.jpg?1785504437

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила провести 11-ю акцию "Миллиона призов" среди участников дистанционного электронного голосования на сентябрьских выборах депутатов Госдумы, сообщается на сайте организации. "Тридцать первого июля на заседании правления Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) было принято единогласное решение обратиться в правительство Москвы с инициативой о проведении очередного, 11-го по счету, этапа программы "Миллион призов", - говорится в сообщении. Уточняется, что президент МТПП Владимир Платонов в своем выступлении обратился к опыту предыдущих лет, отметив позитивное влияние акций на экономику Москвы, и подчеркнул, что программа позволит поддержать московское бизнес-сообщество и горожан в условиях, когда "Запад перешел от санкционного давления к террористическим методам, пытаясь подорвать экономическую устойчивость". "Хотелось бы отметить высокую заинтересованность столичного бизнеса в проведении акции, доказавшей свою эффективность в прошлые годы. Сейчас МТПП ждет предложений по формату и условиям проведения акции от действующих и новых партнеров программы", – заявил Платонов, чьи слова приводятся в сообщении. Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, владимир путин, госдума