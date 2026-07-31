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В Нидерландах 9 сентября пройдет забастовка общественного транспорта
В Нидерландах 9 сентября пройдет забастовка общественного транспорта - 31.07.2026, ПРАЙМ
В Нидерландах 9 сентября пройдет забастовка общественного транспорта
Федерация профсоюзов Нидерландов (FNV) объявила о проведении 9 сентября забастовки общественного транспорта в знак протеста против планов правительства... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T15:32+0300
2026-07-31T15:32+0300
2026-07-31T15:32+0300
бизнес
мировая экономика
нидерланды
федерация профсоюзов
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Федерация профсоюзов Нидерландов (FNV) объявила о проведении 9 сентября забастовки общественного транспорта в знак протеста против планов правительства реформировать систему социального обеспечения.
"Девятого сентября 2026 года сектор общественного транспорта и железнодорожный транспорт проведут вместе забастовку", - говорится в заявлении FNV.
Крупнейший профсоюз Нидерландов объявил забастовку, чтобы призвать власти страны "прекратить разрушение социальной защиты" работников общественного транспорта.
Акция направлена против планов правительства Нидерландов сократить срок пособия по безработице, урезать выплаты по болезни и инвалидности и ускорить повышение пенсионного возраста.
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бизнес, мировая экономика, нидерланды, федерация профсоюзов
Бизнес, Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, Федерация профсоюзов
В Нидерландах 9 сентября пройдет забастовка общественного транспорта
Профсоюзы Нидерландов объявили о забастовке общественного транспорта 9 сентября
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Федерация профсоюзов Нидерландов (FNV) объявила о проведении 9 сентября забастовки общественного транспорта в знак протеста против планов правительства реформировать систему социального обеспечения.
"Девятого сентября 2026 года сектор общественного транспорта и железнодорожный транспорт проведут вместе забастовку", - говорится в заявлении FNV.
Крупнейший профсоюз Нидерландов объявил забастовку, чтобы призвать власти страны "прекратить разрушение социальной защиты" работников общественного транспорта.
Акция направлена против планов правительства Нидерландов сократить срок пособия по безработице, урезать выплаты по болезни и инвалидности и ускорить повышение пенсионного возраста.