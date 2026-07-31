Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Нидерландах 9 сентября пройдет забастовка общественного транспорта - 31.07.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260731/niderlandy-871936161.html
В Нидерландах 9 сентября пройдет забастовка общественного транспорта
В Нидерландах 9 сентября пройдет забастовка общественного транспорта - 31.07.2026, ПРАЙМ
В Нидерландах 9 сентября пройдет забастовка общественного транспорта
Федерация профсоюзов Нидерландов (FNV) объявила о проведении 9 сентября забастовки общественного транспорта в знак протеста против планов правительства... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T15:32+0300
2026-07-31T15:32+0300
бизнес
мировая экономика
нидерланды
федерация профсоюзов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871936161.jpg?1785501170
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Федерация профсоюзов Нидерландов (FNV) объявила о проведении 9 сентября забастовки общественного транспорта в знак протеста против планов правительства реформировать систему социального обеспечения. "Девятого сентября 2026 года сектор общественного транспорта и железнодорожный транспорт проведут вместе забастовку", - говорится в заявлении FNV. Крупнейший профсоюз Нидерландов объявил забастовку, чтобы призвать власти страны "прекратить разрушение социальной защиты" работников общественного транспорта. Акция направлена против планов правительства Нидерландов сократить срок пособия по безработице, урезать выплаты по болезни и инвалидности и ускорить повышение пенсионного возраста.
нидерланды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, нидерланды, федерация профсоюзов
Бизнес, Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, Федерация профсоюзов
15:32 31.07.2026
 
В Нидерландах 9 сентября пройдет забастовка общественного транспорта

Профсоюзы Нидерландов объявили о забастовке общественного транспорта 9 сентября

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Федерация профсоюзов Нидерландов (FNV) объявила о проведении 9 сентября забастовки общественного транспорта в знак протеста против планов правительства реформировать систему социального обеспечения.
"Девятого сентября 2026 года сектор общественного транспорта и железнодорожный транспорт проведут вместе забастовку", - говорится в заявлении FNV.
Крупнейший профсоюз Нидерландов объявил забастовку, чтобы призвать власти страны "прекратить разрушение социальной защиты" работников общественного транспорта.
Акция направлена против планов правительства Нидерландов сократить срок пособия по безработице, урезать выплаты по болезни и инвалидности и ускорить повышение пенсионного возраста.
 
БизнесМировая экономикаНИДЕРЛАНДЫФедерация профсоюзов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала