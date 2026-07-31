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Чистая прибыль "Норникеля" выросла более чем вдвое

Чистая прибыль "Норникеля" выросла более чем вдвое - 31.07.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Норникеля" выросла более чем вдвое

Чистая прибыль "Норникеля" по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла более чем вдвое, достигла 2,001 миллиарда долларов, сообщила компания. | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T17:33+0300

2026-07-31T17:33+0300

2026-07-31T17:33+0300

финансы

норникель

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Норникеля" по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла более чем вдвое, достигла 2,001 миллиарда долларов, сообщила компания. Выручка увеличилась на 28%, до 8,297 миллиарда долларов вследствие положительной динамики цен на цветные и драгоценные металлы, отмечается в сообщении. EBITDA выросла на 50%, до 3,938 миллиарда долларов. Рентабельность EBITDA составила 47%.

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финансы, норникель