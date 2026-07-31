Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль "Норникеля" выросла более чем вдвое - 31.07.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260731/nornikel-871941051.html
Чистая прибыль "Норникеля" выросла более чем вдвое
Чистая прибыль "Норникеля" выросла более чем вдвое - 31.07.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Норникеля" выросла более чем вдвое
Чистая прибыль "Норникеля" по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла более чем вдвое, достигла 2,001 миллиарда долларов, сообщила компания. | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T17:33+0300
2026-07-31T17:33+0300
финансы
норникель
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Норникеля" по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла более чем вдвое, достигла 2,001 миллиарда долларов, сообщила компания. Выручка увеличилась на 28%, до 8,297 миллиарда долларов вследствие положительной динамики цен на цветные и драгоценные металлы, отмечается в сообщении. EBITDA выросла на 50%, до 3,938 миллиарда долларов. Рентабельность EBITDA составила 47%.
https://1prime.ru/20260731/nornikel-871919782.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, норникель
Финансы, Норникель
17:33 31.07.2026
 
Чистая прибыль "Норникеля" выросла более чем вдвое

Чистая прибыль "Норникеля" по МСФО в I полугодии 2026 года выросла более чем вдвое

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Норникеля" по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла более чем вдвое, достигла 2,001 миллиарда долларов, сообщила компания.
Выручка увеличилась на 28%, до 8,297 миллиарда долларов вследствие положительной динамики цен на цветные и драгоценные металлы, отмечается в сообщении. EBITDA выросла на 50%, до 3,938 миллиарда долларов. Рентабельность EBITDA составила 47%.
"Норникель" нарастит переработку руды на 80% к 2030-2031 годам
31 июля, 10:30
 
ФинансыНорникель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала