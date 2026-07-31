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"Норникель" сохранил прогноз профицита на мировом рынке меди - 31.07.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Норникель" сохранил прогноз профицита на мировом рынке меди
"Норникель" сохранил прогноз профицита на мировом рынке меди - 31.07.2026, ПРАЙМ
"Норникель" сохранил прогноз профицита на мировом рынке меди
"Норникель" сохранил прогноз профицита на мировом рынке меди в 2026 году в 250 тысяч тонн, в 2027 году - в 160 тысяч тонн, следует из обзора компании рынка... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T18:13+0300
2026-07-31T18:13+0300
промышленность
экономика
норникель
гмк норильский никель
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Норникель" сохранил прогноз профицита на мировом рынке меди в 2026 году в 250 тысяч тонн, в 2027 году - в 160 тысяч тонн, следует из обзора компании рынка металлов. "Ожидается, что мировой спрос на рафинированную медь вырастет на 3% год к году до 28,3 миллиона тонн в 2026 году, что приведет к умеренному избытку на рынке рафинированной меди в размере около 0,25 миллиона тонн", - говорится в обзоре. Согласно презентации с обзором компании по рынку металлов, в 2027 году на глобальном рынке меди ожидается профицит в 159 тысяч тонн. Ранее, в июне, "Норникель" увеличил прогноз профицита на мировом рынке меди в 2026 году до 250 тысяч тонн со 172 тысяч тонн, в 2027 году ожидал профицит в объеме 160 тысяч тонн. Таким образом, компания сохранила свой прогноз по профициту "красного" металла в 2026-2027 годах.
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промышленность, норникель, гмк норильский никель
Промышленность, Экономика, Норникель, ГМК Норильский никель
18:13 31.07.2026
 
"Норникель" сохранил прогноз профицита на мировом рынке меди

"Норникель" сохранил прогноз профицита на мировом рынке меди в 2026 году в 250 тысяч тонн

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Норникель" сохранил прогноз профицита на мировом рынке меди в 2026 году в 250 тысяч тонн, в 2027 году - в 160 тысяч тонн, следует из обзора компании рынка металлов.
"Ожидается, что мировой спрос на рафинированную медь вырастет на 3% год к году до 28,3 миллиона тонн в 2026 году, что приведет к умеренному избытку на рынке рафинированной меди в размере около 0,25 миллиона тонн", - говорится в обзоре.
Согласно презентации с обзором компании по рынку металлов, в 2027 году на глобальном рынке меди ожидается профицит в 159 тысяч тонн.
Ранее, в июне, "Норникель" увеличил прогноз профицита на мировом рынке меди в 2026 году до 250 тысяч тонн со 172 тысяч тонн, в 2027 году ожидал профицит в объеме 160 тысяч тонн.
Таким образом, компания сохранила свой прогноз по профициту "красного" металла в 2026-2027 годах.
 
ЭкономикаПромышленностьНорникельГМК Норильский никель
 
 
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