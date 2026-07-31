https://1prime.ru/20260731/nornikel-871942278.html
"Норникель" сохранил прогноз профицита на мировом рынке меди
"Норникель" сохранил прогноз профицита на мировом рынке меди - 31.07.2026, ПРАЙМ
"Норникель" сохранил прогноз профицита на мировом рынке меди
"Норникель" сохранил прогноз профицита на мировом рынке меди в 2026 году в 250 тысяч тонн, в 2027 году - в 160 тысяч тонн, следует из обзора компании рынка... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T18:13+0300
2026-07-31T18:13+0300
2026-07-31T18:13+0300
промышленность
экономика
норникель
гмк норильский никель
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871942278.jpg?1785510790
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Норникель" сохранил прогноз профицита на мировом рынке меди в 2026 году в 250 тысяч тонн, в 2027 году - в 160 тысяч тонн, следует из обзора компании рынка металлов.
"Ожидается, что мировой спрос на рафинированную медь вырастет на 3% год к году до 28,3 миллиона тонн в 2026 году, что приведет к умеренному избытку на рынке рафинированной меди в размере около 0,25 миллиона тонн", - говорится в обзоре.
Согласно презентации с обзором компании по рынку металлов, в 2027 году на глобальном рынке меди ожидается профицит в 159 тысяч тонн.
Ранее, в июне, "Норникель" увеличил прогноз профицита на мировом рынке меди в 2026 году до 250 тысяч тонн со 172 тысяч тонн, в 2027 году ожидал профицит в объеме 160 тысяч тонн.
Таким образом, компания сохранила свой прогноз по профициту "красного" металла в 2026-2027 годах.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, норникель, гмк норильский никель
Промышленность, Экономика, Норникель, ГМК Норильский никель
"Норникель" сохранил прогноз профицита на мировом рынке меди
"Норникель" сохранил прогноз профицита на мировом рынке меди в 2026 году в 250 тысяч тонн
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Норникель" сохранил прогноз профицита на мировом рынке меди в 2026 году в 250 тысяч тонн, в 2027 году - в 160 тысяч тонн, следует из обзора компании рынка металлов.
"Ожидается, что мировой спрос на рафинированную медь вырастет на 3% год к году до 28,3 миллиона тонн в 2026 году, что приведет к умеренному избытку на рынке рафинированной меди в размере около 0,25 миллиона тонн", - говорится в обзоре.
Согласно презентации с обзором компании по рынку металлов, в 2027 году на глобальном рынке меди ожидается профицит в 159 тысяч тонн.
Ранее, в июне, "Норникель" увеличил прогноз профицита на мировом рынке меди в 2026 году до 250 тысяч тонн со 172 тысяч тонн, в 2027 году ожидал профицит в объеме 160 тысяч тонн.
Таким образом, компания сохранила свой прогноз по профициту "красного" металла в 2026-2027 годах.