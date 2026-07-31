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"Норникель" изменил прогноз по мировому рынку платины в 2026 году
"Норникель" изменил прогноз по мировому рынку платины в 2026 году - 31.07.2026, ПРАЙМ
"Норникель" изменил прогноз по мировому рынку платины в 2026 году
"Норникель" изменил прогноз по мировому рынку платины с дефицита на баланс в 2026 году, сообщила компания. | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T18:31+0300
2026-07-31T18:31+0300
2026-07-31T18:31+0300
экономика
норникель
гмк норильский никель
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Норникель" изменил прогноз по мировому рынку платины с дефицита на баланс в 2026 году, сообщила компания.
В июне "Норникель" ожидал, что на мировом рынке платины в нынешнем году может сложиться дефицит в 0,7 миллиона унций.
"Прогноз по рынку платины: ожидается, что рынок платины останется сбалансированным в 2026 году, при этом снижение спроса на автомобили, ювелирные изделия и инвестиционного спроса будет частично компенсировано ростом потребления в других отраслях промышленности, а предложение, как ожидается, останется относительно стабильны", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в текущем году спрос на платину в промышленности снизится на 3% в годовом выражении, до 6,9 миллиона унций, а мировое предложение платины увеличится на 1%, до 7,1 миллиона унций.
Согласно представленной презентации компании, в 2026 году ситуация на глобальном рынке платины будет сбалансированной, при этом допускается профицит в 0,2 миллиона тройских унций. В 2027 году "Норникель" прогнозирует профицит в размере 0,3 миллиона унций.
"В 2027 году баланс рынка платины будет по-прежнему зависеть от уровня инвестиционного спроса. Без устойчивого притока инвесторов рынок будет сбалансированным", - уточняется в релизе.
Рост спроса будет поддерживаться прогнозируемым восстановлением потребления со стороны автомобильной и ювелирной отраслей, а также увеличением потребления в нефтехимическом секторе, в то время как рост предложения останется ограниченным из-за незначительного увеличения добычи на рудниках, полагают в компании.
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норникель, гмк норильский никель
Экономика, Норникель, ГМК Норильский никель
"Норникель" изменил прогноз по мировому рынку платины в 2026 году
"Норникель" изменил прогноз по мировому рынку платины с дефицита на баланс в 2026 году
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Норникель" изменил прогноз по мировому рынку платины с дефицита на баланс в 2026 году, сообщила компания.
В июне "Норникель" ожидал, что на мировом рынке платины в нынешнем году может сложиться дефицит в 0,7 миллиона унций.
"Прогноз по рынку платины: ожидается, что рынок платины останется сбалансированным в 2026 году, при этом снижение спроса на автомобили, ювелирные изделия и инвестиционного спроса будет частично компенсировано ростом потребления в других отраслях промышленности, а предложение, как ожидается, останется относительно стабильны", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в текущем году спрос на платину в промышленности снизится на 3% в годовом выражении, до 6,9 миллиона унций, а мировое предложение платины увеличится на 1%, до 7,1 миллиона унций.
Согласно представленной презентации компании, в 2026 году ситуация на глобальном рынке платины будет сбалансированной, при этом допускается профицит в 0,2 миллиона тройских унций. В 2027 году "Норникель" прогнозирует профицит в размере 0,3 миллиона унций.
"В 2027 году баланс рынка платины будет по-прежнему зависеть от уровня инвестиционного спроса. Без устойчивого притока инвесторов рынок будет сбалансированным", - уточняется в релизе.
Рост спроса будет поддерживаться прогнозируемым восстановлением потребления со стороны автомобильной и ювелирной отраслей, а также увеличением потребления в нефтехимическом секторе, в то время как рост предложения останется ограниченным из-за незначительного увеличения добычи на рудниках, полагают в компании.