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"Норникель" в I полугодии увеличил налоговые и неналоговые платежи на 41% - 31.07.2026, ПРАЙМ
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"Норникель" в I полугодии увеличил налоговые и неналоговые платежи на 41%
"Норникель" в I полугодии увеличил налоговые и неналоговые платежи на 41% - 31.07.2026, ПРАЙМ
"Норникель" в I полугодии увеличил налоговые и неналоговые платежи на 41%
Сумма налоговых и неналоговых платежей "Норникеля" в бюджеты разного уровня по итогам первого полугодия выросла на 41% по сравнению с аналогичным период... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T18:52+0300
2026-07-31T18:52+0300
экономика
финансы
гмк норильский никель
норникель
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Сумма налоговых и неналоговых платежей "Норникеля" в бюджеты разного уровня по итогам первого полугодия выросла на 41% по сравнению с аналогичным период прошлого года и составила 170 миллиардов рублей, заявил первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Малышев. "Норникель" остается одним из крупнейших налогоплательщиков для российской экономики. По итогам первого полугодия 2026 года сумма налоговых и неналоговых платежей в бюджеты разного уровня выросла на 41% - до 170 миллиардов рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - приводит его слова пресс-служба. "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
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финансы, гмк норильский никель, норникель
Экономика, Финансы, ГМК Норильский никель, Норникель
18:52 31.07.2026
 
"Норникель" в I полугодии увеличил налоговые и неналоговые платежи на 41%

"Норникель" в I полугодии увеличил налоговые и неналоговые платежи на 41%

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Сумма налоговых и неналоговых платежей "Норникеля" в бюджеты разного уровня по итогам первого полугодия выросла на 41% по сравнению с аналогичным период прошлого года и составила 170 миллиардов рублей, заявил первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Малышев.
"Норникель" остается одним из крупнейших налогоплательщиков для российской экономики. По итогам первого полугодия 2026 года сумма налоговых и неналоговых платежей в бюджеты разного уровня выросла на 41% - до 170 миллиардов рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - приводит его слова пресс-служба.
"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
 
ЭкономикаФинансыГМК Норильский никельНорникель
 
 
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