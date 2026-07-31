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"Норникель" в I полугодии увеличил налоговые и неналоговые платежи на 41%

"Норникель" в I полугодии увеличил налоговые и неналоговые платежи на 41% - 31.07.2026, ПРАЙМ

"Норникель" в I полугодии увеличил налоговые и неналоговые платежи на 41%

Сумма налоговых и неналоговых платежей "Норникеля" в бюджеты разного уровня по итогам первого полугодия выросла на 41% по сравнению с аналогичным период... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T18:52+0300

2026-07-31T18:52+0300

2026-07-31T18:52+0300

экономика

финансы

гмк норильский никель

норникель

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Сумма налоговых и неналоговых платежей "Норникеля" в бюджеты разного уровня по итогам первого полугодия выросла на 41% по сравнению с аналогичным период прошлого года и составила 170 миллиардов рублей, заявил первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Малышев. "Норникель" остается одним из крупнейших налогоплательщиков для российской экономики. По итогам первого полугодия 2026 года сумма налоговых и неналоговых платежей в бюджеты разного уровня выросла на 41% - до 170 миллиардов рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - приводит его слова пресс-служба. "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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