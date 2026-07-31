Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Норникель" ожидает существенное сокращение оборотного капитала в 2026 году - 31.07.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260731/nornikel-871944939.html
"Норникель" ожидает существенное сокращение оборотного капитала в 2026 году
"Норникель" ожидает существенное сокращение оборотного капитала в 2026 году - 31.07.2026, ПРАЙМ
"Норникель" ожидает существенное сокращение оборотного капитала в 2026 году
"Норникель" ожидает существенное сокращение оборотного капитала к концу 2026 года, заявил первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Малышев. | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T19:40+0300
2026-07-31T19:40+0300
бизнес
норникель
гмк норильский никель
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871944939.jpg?1785516035
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Норникель" ожидает существенное сокращение оборотного капитала к концу 2026 года, заявил первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Малышев. "Необходимость перестройки сбытовых цепочек по причине роста геополитических рисков привела к временному увеличению чистого оборотного капитала, что сократило свободный денежный поток. Мы ожидаем, что к концу года оборотный капитал удастся существенно сократить", - приводятся его слова в комментарии по финансовым результатам компании за первое полугодие. Чистый оборотный капитал в первом полугодии увеличился с начала года до 3,4 миллиарда долларов в основном по причине временного увеличения дебиторской задолженности ввиду перестройки сбытовых цепочек на фоне возросшей геополитической неопределенности, следует из релиза компании. Ранее, в декабре, "Норникель" сообщал, что бюджет на 2026 год включает ряд инициатив, направленных на оптимизацию операционной деятельности, сдерживание инфляционного роста расходов и повышение эффективности управления оборотным капиталом. По итогам 2025 года чистый оборотный капитал сократился на 4%, до 2,877 миллиарда долларов. "Норникелю" удалось компенсировать негативное влияние укрепления рубля мероприятиями по оптимизации торговой дебиторской задолженности и получению авансирования от покупателей, а также сокращению запасов металлопродукции, объяснили тогда в компании.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, норникель, гмк норильский никель
Бизнес, Норникель, ГМК Норильский никель
19:40 31.07.2026
 
"Норникель" ожидает существенное сокращение оборотного капитала в 2026 году

Малышев: "Норникель" ожидает существенное сокращение оборотного капитала к концу года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Норникель" ожидает существенное сокращение оборотного капитала к концу 2026 года, заявил первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Малышев.
"Необходимость перестройки сбытовых цепочек по причине роста геополитических рисков привела к временному увеличению чистого оборотного капитала, что сократило свободный денежный поток. Мы ожидаем, что к концу года оборотный капитал удастся существенно сократить", - приводятся его слова в комментарии по финансовым результатам компании за первое полугодие.
Чистый оборотный капитал в первом полугодии увеличился с начала года до 3,4 миллиарда долларов в основном по причине временного увеличения дебиторской задолженности ввиду перестройки сбытовых цепочек на фоне возросшей геополитической неопределенности, следует из релиза компании.
Ранее, в декабре, "Норникель" сообщал, что бюджет на 2026 год включает ряд инициатив, направленных на оптимизацию операционной деятельности, сдерживание инфляционного роста расходов и повышение эффективности управления оборотным капиталом.
По итогам 2025 года чистый оборотный капитал сократился на 4%, до 2,877 миллиарда долларов. "Норникелю" удалось компенсировать негативное влияние укрепления рубля мероприятиями по оптимизации торговой дебиторской задолженности и получению авансирования от покупателей, а также сокращению запасов металлопродукции, объяснили тогда в компании.
 
БизнесНорникельГМК Норильский никель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала