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"Норникель" ожидает существенное сокращение оборотного капитала в 2026 году

"Норникель" ожидает существенное сокращение оборотного капитала в 2026 году - 31.07.2026, ПРАЙМ

"Норникель" ожидает существенное сокращение оборотного капитала в 2026 году

"Норникель" ожидает существенное сокращение оборотного капитала к концу 2026 года, заявил первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Малышев. | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T19:40+0300

2026-07-31T19:40+0300

2026-07-31T19:40+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Норникель" ожидает существенное сокращение оборотного капитала к концу 2026 года, заявил первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Малышев. "Необходимость перестройки сбытовых цепочек по причине роста геополитических рисков привела к временному увеличению чистого оборотного капитала, что сократило свободный денежный поток. Мы ожидаем, что к концу года оборотный капитал удастся существенно сократить", - приводятся его слова в комментарии по финансовым результатам компании за первое полугодие. Чистый оборотный капитал в первом полугодии увеличился с начала года до 3,4 миллиарда долларов в основном по причине временного увеличения дебиторской задолженности ввиду перестройки сбытовых цепочек на фоне возросшей геополитической неопределенности, следует из релиза компании. Ранее, в декабре, "Норникель" сообщал, что бюджет на 2026 год включает ряд инициатив, направленных на оптимизацию операционной деятельности, сдерживание инфляционного роста расходов и повышение эффективности управления оборотным капиталом. По итогам 2025 года чистый оборотный капитал сократился на 4%, до 2,877 миллиарда долларов. "Норникелю" удалось компенсировать негативное влияние укрепления рубля мероприятиями по оптимизации торговой дебиторской задолженности и получению авансирования от покупателей, а также сокращению запасов металлопродукции, объяснили тогда в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, норникель, гмк норильский никель