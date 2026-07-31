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В Нижнем Новгороде спустили на воду новый сухогруз проекта RSD59

В Нижнем Новгороде спустили на воду новый сухогруз проекта RSD59 - 31.07.2026, ПРАЙМ

В Нижнем Новгороде спустили на воду новый сухогруз проекта RSD59

Торжественная церемония спуска на воду нового сухогруза проекта RSD59 состоялась на нижегородском заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Красное | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T16:57+0300

2026-07-31T16:57+0300

2026-07-31T16:57+0300

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общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - ПРАЙМ. Торжественная церемония спуска на воду нового сухогруза проекта RSD59 состоялась на нижегородском заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Красное Сормово", сообщает пресс-служба предприятия. Суда этого типа относятся к классу "Волго-Дон макс" и предназначены для смешанного, река-море, плавания. "После спуска на воду судно будет достраиваться на воде, после чего отправится на ходовые испытания для проверки всех систем, механизмов и пропульсивного комплекса в реальных условиях эксплуатации", - говорится в сообщении. Судно построено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В". Суда проекта RSD59 составляют основу современных грузоперевозок на внутренних водных путях и в морских районах России.

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