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"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций
"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций - 31.07.2026, ПРАЙМ
"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций
"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 23 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T16:27+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 23 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 120 базисных пунктов. Компания в пятницу собирала заявки на биржевые облигации серии БО-002P-14 с погашением через два с половиной года (срок обращения - 960 дней) и ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 августа.
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рынок, торги, россия, мегафон, банк россии
Рынок, Торги, РОССИЯ, Мегафон, Банк России
"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций
"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 23 миллиардов рублей