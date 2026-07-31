Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций - 31.07.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260731/obligatsii-871938813.html
"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций
"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций - 31.07.2026, ПРАЙМ
"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций
"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 23 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T16:27+0300
2026-07-31T16:27+0300
рынок
торги
россия
мегафон
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84222/91/842229100_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f346bf72e36a246468336ec41b081ee5.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 23 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 120 базисных пунктов. Компания в пятницу собирала заявки на биржевые облигации серии БО-002P-14 с погашением через два с половиной года (срок обращения - 960 дней) и ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 августа.
https://1prime.ru/20260729/megafon-871865148.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84222/91/842229100_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_be70d5276e6717f704453d87e02a4999.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, россия, мегафон, банк россии
Рынок, Торги, РОССИЯ, Мегафон, Банк России
16:27 31.07.2026
 
"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций

"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 23 миллиардов рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкОфис компании "Мегафон" в Москве
Офис компании Мегафон в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 23 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 120 базисных пунктов.
Компания в пятницу собирала заявки на биржевые облигации серии БО-002P-14 с погашением через два с половиной года (срок обращения - 960 дней) и ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 августа.
Офис компании Мегафон в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
"Мегафон" соберет заявки на облигации на 10 миллиардов рублей
29 июля, 17:10
 
РынокТоргиРОССИЯМегафонБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала