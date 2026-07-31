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"БТС - Мост Холдинг" направило в ЦБ оферту на выкуп акций ЮГК
"БТС - Мост Холдинг" направило в ЦБ оферту на выкуп акций ЮГК - 31.07.2026, ПРАЙМ
"БТС - Мост Холдинг" направило в ЦБ оферту на выкуп акций ЮГК
Акционерное общество "БТС - Мост Холдинг" бизнесмена Руслана Байсарова направило в ЦБ РФ оферту на выкуп акций ЮГК, сообщил холдинг. | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T15:41+0300
2026-07-31T15:41+0300
2026-07-31T15:41+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Акционерное общество "БТС - Мост Холдинг" бизнесмена Руслана Байсарова направило в ЦБ РФ оферту на выкуп акций ЮГК, сообщил холдинг. "Сообщение о направлении добровольного предложения или обязательного предложения, касающегося приобретения эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, в Банк России... Акционерное общество "БТС – Мост Холдинг"... Сведения об обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется соответствующее предложение: Публичное акционерное общество "Южуралзолото группа компаний", - говорится в сообщении. Отмечается, что дата представления соответствующего предложения в Банк России - 30 июля. Оферта распространяется на 72,962 миллиарда акций из 222,779 миллиарда, то есть примерно 32,7% от общего числа. "Вид представленного в Банк России предложения... обязательное предложение", - добавляется в сообщении. Согласно федеральному закону "Об акционерных обществах", покупатель более 30% акций публичного общества обязан направить владельцам остальных акций оферту о приобретении у них таких ценных бумаг. При этом в обязательном предложении должна содержаться сделанная Банком России отметка о дате представления ему предварительного уведомления, а также приложена банковская гарантия. В июне АО "БТС - Мост Холдинг" стало победителем на четвертых торгах в формате голландского аукциона по продаже госпакета ЮГК, который ранее принадлежал бизнесмену Константину Струкову и включал в себя 67,25% акций золотодобытчика "Южуралзолото" и долей в связанных компаниях. Позже ПАО "Южуралзолото" сменило название на группу компаний (ГК) "БТС-Золото".
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РОССИЯ, Финансы, РФ, Банк России, ЮГК
"БТС - Мост Холдинг" направило в ЦБ оферту на выкуп акций ЮГК
"БТС — Мост Холдинг" направило в ЦБ оферту на выкуп акций ЮГК
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Акционерное общество "БТС - Мост Холдинг" бизнесмена Руслана Байсарова направило в ЦБ РФ оферту на выкуп акций ЮГК, сообщил холдинг.
"Сообщение о направлении добровольного предложения или обязательного предложения, касающегося приобретения эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, в Банк России... Акционерное общество "БТС – Мост Холдинг"... Сведения об обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется соответствующее предложение: Публичное акционерное общество "Южуралзолото группа компаний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дата представления соответствующего предложения в Банк России
- 30 июля. Оферта распространяется на 72,962 миллиарда акций из 222,779 миллиарда, то есть примерно 32,7% от общего числа.
"Вид представленного в Банк России предложения... обязательное предложение", - добавляется в сообщении.
Согласно федеральному закону "Об акционерных обществах", покупатель более 30% акций публичного общества обязан направить владельцам остальных акций оферту о приобретении у них таких ценных бумаг. При этом в обязательном предложении должна содержаться сделанная Банком России отметка о дате представления ему предварительного уведомления, а также приложена банковская гарантия.
В июне АО "БТС - Мост Холдинг" стало победителем на четвертых торгах в формате голландского аукциона по продаже госпакета ЮГК
, который ранее принадлежал бизнесмену Константину Струкову и включал в себя 67,25% акций золотодобытчика "Южуралзолото" и долей в связанных компаниях. Позже ПАО "Южуралзолото" сменило название на группу компаний (ГК) "БТС-Золото".
"БТС — Мост Холдинг" стал владельцем "Управляющей компании ЮГК"