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Кредитные организации в России вернули более 105 миллионов рублей

Кредитные организации в России вернули более 105 миллионов рублей - 31.07.2026, ПРАЙМ

Кредитные организации в России вернули более 105 миллионов рублей

Кредитные организации в России за первое полугодие 2026 года вернули средства или аннулировали задолженность на сумму 105,5 миллиона рублей, сообщил Банк России | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T15:47+0300

2026-07-31T15:47+0300

2026-07-31T15:52+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Кредитные организации в России за первое полугодие 2026 года вернули средства или аннулировали задолженность на сумму 105,5 миллиона рублей, сообщил Банк России по итогам результатов поведенческого надзора. "Кредитные организации: возвращено денежных средств или аннулировано задолженности на сумму 105,5 миллиона рублей", - говорится в материалах регулятора. Субъекты страхового дела вернули клиентам 31,5 миллиона рублей, микрофинансовые организации (МФО), ломбарды и кредитные потребительские кооперативы вернули средства или аннулировали задолженности на сумму 5 миллионов рублей. Участники корпоративных отношений, профучастники, субъекты коллективных инвестиций вернули клиентам 4,2 миллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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