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Кредитные организации в России вернули более 105 миллионов рублей - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Кредитные организации в России вернули более 105 миллионов рублей
Кредитные организации в России вернули более 105 миллионов рублей - 31.07.2026, ПРАЙМ
Кредитные организации в России вернули более 105 миллионов рублей
Кредитные организации в России за первое полугодие 2026 года вернули средства или аннулировали задолженность на сумму 105,5 миллиона рублей, сообщил Банк России | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T15:47+0300
2026-07-31T15:52+0300
финансы
банки
россия
банк россии
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Кредитные организации в России за первое полугодие 2026 года вернули средства или аннулировали задолженность на сумму 105,5 миллиона рублей, сообщил Банк России по итогам результатов поведенческого надзора. "Кредитные организации: возвращено денежных средств или аннулировано задолженности на сумму 105,5 миллиона рублей", - говорится в материалах регулятора. Субъекты страхового дела вернули клиентам 31,5 миллиона рублей, микрофинансовые организации (МФО), ломбарды и кредитные потребительские кооперативы вернули средства или аннулировали задолженности на сумму 5 миллионов рублей. Участники корпоративных отношений, профучастники, субъекты коллективных инвестиций вернули клиентам 4,2 миллиона рублей.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
15:47 31.07.2026 (обновлено: 15:52 31.07.2026)
 
Кредитные организации в России вернули более 105 миллионов рублей

ЦБ: кредитные организации в России за первое полугодие вернули 105,5 миллиона рублей

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Кредитные организации в России за первое полугодие 2026 года вернули средства или аннулировали задолженность на сумму 105,5 миллиона рублей, сообщил Банк России по итогам результатов поведенческого надзора.
"Кредитные организации: возвращено денежных средств или аннулировано задолженности на сумму 105,5 миллиона рублей", - говорится в материалах регулятора.
Субъекты страхового дела вернули клиентам 31,5 миллиона рублей, микрофинансовые организации (МФО), ломбарды и кредитные потребительские кооперативы вернули средства или аннулировали задолженности на сумму 5 миллионов рублей.
Участники корпоративных отношений, профучастники, субъекты коллективных инвестиций вернули клиентам 4,2 миллиона рублей.
 
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