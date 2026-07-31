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Ozon скроет карточки с грелками Ocoopa после информации о взрывоопасности - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Ozon скроет карточки с грелками Ocoopa после информации о взрывоопасности
Ozon скроет карточки с грелками Ocoopa после информации о взрывоопасности - 31.07.2026, ПРАЙМ
Ozon скроет карточки с грелками Ocoopa после информации о взрывоопасности
Ozon проведет мониторинг витрины и скроет карточки с грелками Ocoopa после информации об их взрывоопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T18:28+0300
2026-07-31T18:28+0300
бизнес
ozon
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Ozon проведет мониторинг витрины и скроет карточки с грелками Ocoopa после информации об их взрывоопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Ранее в пятницу Telegram-канал "Shot проверка" написал, что электрические грелки для рук Ocoopa массово отзываются за рубежом из-за риска перегрева и возгорания литий-ионных аккумуляторов - уже зафиксированы 350 случаев ожогов. При этом одна из опасных моделей - UT3 Lite - до сих пор продается в России. "В ближайшее время мы проведем дополнительный мониторинг витрины и скроем все карточки с грелками Ocoopa, в том числе модель UT3 Lite. Безопасность покупателей - наш безусловный приоритет", - говорится в сообщении Ozon.
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
бизнес, ozon
Бизнес, Ozon
18:28 31.07.2026
 
Ozon скроет карточки с грелками Ocoopa после информации о взрывоопасности

Ozon скроет карточки с грелками Ocoopa после информации об их взрывоопасности

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Ozon проведет мониторинг витрины и скроет карточки с грелками Ocoopa после информации об их взрывоопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
Ранее в пятницу Telegram-канал "Shot проверка" написал, что электрические грелки для рук Ocoopa массово отзываются за рубежом из-за риска перегрева и возгорания литий-ионных аккумуляторов - уже зафиксированы 350 случаев ожогов. При этом одна из опасных моделей - UT3 Lite - до сих пор продается в России.
"В ближайшее время мы проведем дополнительный мониторинг витрины и скроем все карточки с грелками Ocoopa, в том числе модель UT3 Lite. Безопасность покупателей - наш безусловный приоритет", - говорится в сообщении Ozon.
 
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