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Ozon скроет карточки с грелками Ocoopa после информации о взрывоопасности

Ozon скроет карточки с грелками Ocoopa после информации о взрывоопасности - 31.07.2026, ПРАЙМ

Ozon скроет карточки с грелками Ocoopa после информации о взрывоопасности

Ozon проведет мониторинг витрины и скроет карточки с грелками Ocoopa после информации об их взрывоопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T18:28+0300

2026-07-31T18:28+0300

2026-07-31T18:28+0300

бизнес

ozon

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Ozon проведет мониторинг витрины и скроет карточки с грелками Ocoopa после информации об их взрывоопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Ранее в пятницу Telegram-канал "Shot проверка" написал, что электрические грелки для рук Ocoopa массово отзываются за рубежом из-за риска перегрева и возгорания литий-ионных аккумуляторов - уже зафиксированы 350 случаев ожогов. При этом одна из опасных моделей - UT3 Lite - до сих пор продается в России. "В ближайшее время мы проведем дополнительный мониторинг витрины и скроем все карточки с грелками Ocoopa, в том числе модель UT3 Lite. Безопасность покупателей - наш безусловный приоритет", - говорится в сообщении Ozon.

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бизнес, ozon