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Пассажиры "Гранд Экспресса" смогут оформить новую услугу доставки багажа
Пассажиры "Гранд Экспресса" смогут оформить новую услугу доставки багажа - 31.07.2026, ПРАЙМ
Пассажиры "Гранд Экспресса" смогут оформить новую услугу доставки багажа
Пассажиры поезда № 53 "Гранд Экспресс" Санкт-Петербург — Москва с 1 августа смогут оформить новую услугу доставки багажа до дома, сообщает компания-перевозчик... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T16:24+0300
2026-07-31T16:24+0300
2026-07-31T16:24+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
москва
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Пассажиры поезда № 53 "Гранд Экспресс" Санкт-Петербург — Москва с 1 августа смогут оформить новую услугу доставки багажа до дома, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"С 1 августа для пассажиров поезда № 53 "Гранд Экспресс" сообщением Санкт-Петербург — Москва запускается новая услуга доставки багажа совместно с сервисом "Баггаж", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пока услуга будет доступна только для поездок из Санкт-Петербурга в Москву, но в дальнейшем планируется запуск доставки багажа и в Санкт-Петербурге.
"Если вы едете из Санкт-Петербурга в Москву, просто оставьте чемодан проводнику прямо в поезде и отправляйтесь по своим делам налегке. Багаж доставят по указанному адресу в Москве или в пределах 20 км от МКАД к выбранному вами времени", - отмечают в ГСЭ.
Оформить и оплатить услугу можно во время поездки у проводника, заполнив специальный бланк. Чемодан упакуют в брендированный защитный чехол. После прибытия поезда его заберет сотрудник службы доставки и привезет по указанному адресу.
Как пояснили в ГСЭ, к перевозке принимается стандартный багаж размером до 180 см по сумме трех измерений. Багаж большего размера перевозится как негабаритный.
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Пассажиры "Гранд Экспресса" смогут оформить новую услугу доставки багажа
Пассажиры поезда "Гранд Экспресс" с 1 августа смогут оформить новую услугу доставки багажа
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Пассажиры поезда № 53 "Гранд Экспресс" Санкт-Петербург — Москва с 1 августа смогут оформить новую услугу доставки багажа до дома, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"С 1 августа для пассажиров поезда № 53 "Гранд Экспресс" сообщением Санкт-Петербург — Москва запускается новая услуга доставки багажа совместно с сервисом "Баггаж", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пока услуга будет доступна только для поездок из Санкт-Петербурга в Москву, но в дальнейшем планируется запуск доставки багажа и в Санкт-Петербурге.
"Если вы едете из Санкт-Петербурга в Москву, просто оставьте чемодан проводнику прямо в поезде и отправляйтесь по своим делам налегке. Багаж доставят по указанному адресу в Москве или в пределах 20 км от МКАД к выбранному вами времени", - отмечают в ГСЭ.
Оформить и оплатить услугу можно во время поездки у проводника, заполнив специальный бланк. Чемодан упакуют в брендированный защитный чехол. После прибытия поезда его заберет сотрудник службы доставки и привезет по указанному адресу.
Как пояснили в ГСЭ, к перевозке принимается стандартный багаж размером до 180 см по сумме трех измерений. Багаж большего размера перевозится как негабаритный.