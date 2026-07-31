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Пассажиры "Гранд Экспресса" смогут оформить новую услугу доставки багажа

Пассажиры "Гранд Экспресса" смогут оформить новую услугу доставки багажа - 31.07.2026, ПРАЙМ

Пассажиры "Гранд Экспресса" смогут оформить новую услугу доставки багажа

Пассажиры поезда № 53 "Гранд Экспресс" Санкт-Петербург — Москва с 1 августа смогут оформить новую услугу доставки багажа до дома, сообщает компания-перевозчик... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T16:24+0300

2026-07-31T16:24+0300

2026-07-31T16:24+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

москва

гранд сервис экспресс

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Пассажиры поезда № 53 "Гранд Экспресс" Санкт-Петербург — Москва с 1 августа смогут оформить новую услугу доставки багажа до дома, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". "С 1 августа для пассажиров поезда № 53 "Гранд Экспресс" сообщением Санкт-Петербург — Москва запускается новая услуга доставки багажа совместно с сервисом "Баггаж", - говорится в сообщении. Уточняется, что пока услуга будет доступна только для поездок из Санкт-Петербурга в Москву, но в дальнейшем планируется запуск доставки багажа и в Санкт-Петербурге. "Если вы едете из Санкт-Петербурга в Москву, просто оставьте чемодан проводнику прямо в поезде и отправляйтесь по своим делам налегке. Багаж доставят по указанному адресу в Москве или в пределах 20 км от МКАД к выбранному вами времени", - отмечают в ГСЭ. Оформить и оплатить услугу можно во время поездки у проводника, заполнив специальный бланк. Чемодан упакуют в брендированный защитный чехол. После прибытия поезда его заберет сотрудник службы доставки и привезет по указанному адресу. Как пояснили в ГСЭ, к перевозке принимается стандартный багаж размером до 180 см по сумме трех измерений. Багаж большего размера перевозится как негабаритный.

санкт-петербург

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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