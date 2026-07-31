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Патрушев поручил до конца года утвердить стратегию развития ООПТ - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Патрушев поручил до конца года утвердить стратегию развития ООПТ
Патрушев поручил до конца года утвердить стратегию развития ООПТ - 31.07.2026, ПРАЙМ
Патрушев поручил до конца года утвердить стратегию развития ООПТ
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил до конца 2026 года утвердить стратегию развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ), сообщили в аппарате... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T19:07+0300
2026-07-31T19:07+0300
россия
экономика
бизнес
рф
краснодарский край
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил до конца 2026 года утвердить стратегию развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ), сообщили в аппарате Патрушева. Патрушев в ходе рабочей поездки в Краснодарский край провел совещание по вопросам развития туризма на особо охраняемых природных территориях России. "По итогам заместитель председателя правительства дал ряд поручений, в том числе до конца 2026 года завершить утверждение стратегии развития ООПТ, а также обеспечить проведение комплекса противопожарных мероприятий на данных территориях", - говорится в сообщении. По словам вице-премьера, динамика посещаемости особо охраняемых природных территорий устойчиво растет: по итогам 2025 года их посетили более 22,5 миллионов туристов, тогда как в 2018 году - всего 6 миллионов. "Очень важно, что за счет притока отдыхающих национальные парки получают стимул для гармоничного развития, а малый бизнес - новые возможности. При этом реализуются интересные проекты, под которые появляются рабочие места. На совершенствование инфраструктуры нацпарков в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" до 2030 года в федеральном бюджете предусмотрено порядка 25 миллиардов рублей", - цитируются в сообщении слова Патрушева.
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россия, бизнес, рф, краснодарский край, дмитрий патрушев
РОССИЯ, Экономика, Бизнес, РФ, Краснодарский край, Дмитрий Патрушев
19:07 31.07.2026
 
Патрушев поручил до конца года утвердить стратегию развития ООПТ

Патрушев поручил до конца 2026 года утвердить стратегию развития ООПТ

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил до конца 2026 года утвердить стратегию развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ), сообщили в аппарате Патрушева.
Патрушев в ходе рабочей поездки в Краснодарский край провел совещание по вопросам развития туризма на особо охраняемых природных территориях России.
"По итогам заместитель председателя правительства дал ряд поручений, в том числе до конца 2026 года завершить утверждение стратегии развития ООПТ, а также обеспечить проведение комплекса противопожарных мероприятий на данных территориях", - говорится в сообщении.
По словам вице-премьера, динамика посещаемости особо охраняемых природных территорий устойчиво растет: по итогам 2025 года их посетили более 22,5 миллионов туристов, тогда как в 2018 году - всего 6 миллионов.
"Очень важно, что за счет притока отдыхающих национальные парки получают стимул для гармоничного развития, а малый бизнес - новые возможности. При этом реализуются интересные проекты, под которые появляются рабочие места. На совершенствование инфраструктуры нацпарков в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" до 2030 года в федеральном бюджете предусмотрено порядка 25 миллиардов рублей", - цитируются в сообщении слова Патрушева.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФКраснодарский крайДмитрий Патрушев
 
 
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