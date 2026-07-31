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Разрешительные документы Роспотребнадзора получили 100 пляжей Анапы
Разрешительные документы Роспотребнадзора получили 100 пляжей Анапы - 31.07.2026, ПРАЙМ
Разрешительные документы Роспотребнадзора получили 100 пляжей Анапы
Разрешительные документы Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона получили 100 пляжей Анапы, еще 12 проходят экспертизу, сообщает правительство России. | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T16:10+0300
2026-07-31T16:10+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Разрешительные документы Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона получили 100 пляжей Анапы, еще 12 проходят экспертизу, сообщает правительство России.Состоялось заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе."Разрешительные документы Роспотребнадзора уже получили 100 пляжей Анапы. Еще 12 проходят экспертизу", - говорится в сообщении.Уточняется, что отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС, завершена. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым."За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 756 человек и 188 единиц техники", - заключили в кабмине.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
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бизнес, россия, анапа, роспотребнадзор
Бизнес, РОССИЯ, АНАПА, Роспотребнадзор
Разрешительные документы Роспотребнадзора получили 100 пляжей Анапы
Власти: лицензии Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона получили 100 пляжей Анапы
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Разрешительные документы Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона получили 100 пляжей Анапы, еще 12 проходят экспертизу, сообщает правительство России.
Состоялось заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
"Разрешительные документы Роспотребнадзора
уже получили 100 пляжей Анапы
. Еще 12 проходят экспертизу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС, завершена. Ведется мониторинг акватории Черного моря
, а также побережья Краснодарского края
и Республики Крым.
"За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 756 человек и 188 единиц техники", - заключили в кабмине.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.