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Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменятся с 4 августа - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменятся с 4 августа
Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменятся с 4 августа - 31.07.2026, ПРАЙМ
Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменятся с 4 августа
Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменится с 4 августа, отныне топливо можно будет перевозить только в спецканистрах, сообщил оперативный канал... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T21:29+0300
2026-07-31T21:29+0300
энергетика
бизнес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - ПРАЙМ. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменится с 4 августа, отныне топливо можно будет перевозить только в спецканистрах, сообщил оперативный канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. "С 4 августа меняются правила провоза бензина и дизтоплива через Крымский мост", - говорится в сообщении. Теперь топливо можно перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика с маркировкой "ГСМ", "Огнеопасно", fuel, gasoline, petrol, знаком UN или пиктограммой пламени, уточнили в информационном центре. Общий лимит остается прежним - до 200 литров топлива на автомобиль, менять его не планируется. Непросвечиваемые фонарем на досмотре емкости также необходимо проверять на интроскопе, поскольку внутри уже пытались провозить опасные предметы, сообщили в инфоцентре. Объем одной канистры - не более 40 литров, заполнение - максимум 95%, учитывая тепловое расширение топлива. Канистра должна быть целой, герметичной, плотно закрытой и не проливаться, без вмятин, трещин, подтеков топлива. По требованию сотрудника канистру нужно будет пронести через интроскоп. Одновременно везти топливо в канистрах и бытовые (большие) газовые баллоны нельзя. Разрешено перевозить канистры в машинах с ГБО и с туристическими баллонами до пяти литров. При перевозке только газа (без канистр топлива) лимит составляет 100 литров. Несоответствующая тара означает недопуск на мост, пустят на досмотр только после устранения нарушений. В сообщении говорится, что в связи с энергетической ситуацией через мост разрешена перевозка бытовых бензиновых, дизельных и газовых генераторов, а также домашних пауэрбанков-электростанций. Такие грузы досматриваются через ленту интраскопа или сканер ИДК в зависимости от размеров. Сыпучие материалы, например цемент и сахар, разрешено провозить в количестве не более 200 килограммов. Это ограничение введено по указанию спецслужб для обеспечения взрывобезопасности.
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192
40
192
40
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192
40
бизнес
Энергетика, Бизнес
21:29 31.07.2026
 
Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменятся с 4 августа

Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменятся с 4 августа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - ПРАЙМ. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменится с 4 августа, отныне топливо можно будет перевозить только в спецканистрах, сообщил оперативный канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
"С 4 августа меняются правила провоза бензина и дизтоплива через Крымский мост", - говорится в сообщении.
Теперь топливо можно перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика с маркировкой "ГСМ", "Огнеопасно", fuel, gasoline, petrol, знаком UN или пиктограммой пламени, уточнили в информационном центре.
Общий лимит остается прежним - до 200 литров топлива на автомобиль, менять его не планируется.
Непросвечиваемые фонарем на досмотре емкости также необходимо проверять на интроскопе, поскольку внутри уже пытались провозить опасные предметы, сообщили в инфоцентре.
Объем одной канистры - не более 40 литров, заполнение - максимум 95%, учитывая тепловое расширение топлива. Канистра должна быть целой, герметичной, плотно закрытой и не проливаться, без вмятин, трещин, подтеков топлива. По требованию сотрудника канистру нужно будет пронести через интроскоп.
Одновременно везти топливо в канистрах и бытовые (большие) газовые баллоны нельзя. Разрешено перевозить канистры в машинах с ГБО и с туристическими баллонами до пяти литров. При перевозке только газа (без канистр топлива) лимит составляет 100 литров.
Несоответствующая тара означает недопуск на мост, пустят на досмотр только после устранения нарушений.
В сообщении говорится, что в связи с энергетической ситуацией через мост разрешена перевозка бытовых бензиновых, дизельных и газовых генераторов, а также домашних пауэрбанков-электростанций. Такие грузы досматриваются через ленту интраскопа или сканер ИДК в зависимости от размеров.
Сыпучие материалы, например цемент и сахар, разрешено провозить в количестве не более 200 килограммов. Это ограничение введено по указанию спецслужб для обеспечения взрывобезопасности.
 
ЭнергетикаБизнес
 
 
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