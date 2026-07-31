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Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменятся с 4 августа

Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменятся с 4 августа - 31.07.2026, ПРАЙМ

Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменятся с 4 августа

Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменится с 4 августа, отныне топливо можно будет перевозить только в спецканистрах, сообщил оперативный канал... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T21:29+0300

2026-07-31T21:29+0300

2026-07-31T21:29+0300

энергетика

бизнес

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - ПРАЙМ. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменится с 4 августа, отныне топливо можно будет перевозить только в спецканистрах, сообщил оперативный канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. "С 4 августа меняются правила провоза бензина и дизтоплива через Крымский мост", - говорится в сообщении. Теперь топливо можно перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика с маркировкой "ГСМ", "Огнеопасно", fuel, gasoline, petrol, знаком UN или пиктограммой пламени, уточнили в информационном центре. Общий лимит остается прежним - до 200 литров топлива на автомобиль, менять его не планируется. Непросвечиваемые фонарем на досмотре емкости также необходимо проверять на интроскопе, поскольку внутри уже пытались провозить опасные предметы, сообщили в инфоцентре. Объем одной канистры - не более 40 литров, заполнение - максимум 95%, учитывая тепловое расширение топлива. Канистра должна быть целой, герметичной, плотно закрытой и не проливаться, без вмятин, трещин, подтеков топлива. По требованию сотрудника канистру нужно будет пронести через интроскоп. Одновременно везти топливо в канистрах и бытовые (большие) газовые баллоны нельзя. Разрешено перевозить канистры в машинах с ГБО и с туристическими баллонами до пяти литров. При перевозке только газа (без канистр топлива) лимит составляет 100 литров. Несоответствующая тара означает недопуск на мост, пустят на досмотр только после устранения нарушений. В сообщении говорится, что в связи с энергетической ситуацией через мост разрешена перевозка бытовых бензиновых, дизельных и газовых генераторов, а также домашних пауэрбанков-электростанций. Такие грузы досматриваются через ленту интраскопа или сканер ИДК в зависимости от размеров. Сыпучие материалы, например цемент и сахар, разрешено провозить в количестве не более 200 килограммов. Это ограничение введено по указанию спецслужб для обеспечения взрывобезопасности.

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