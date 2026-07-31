https://1prime.ru/20260731/pribyl-871937490.html

Чистая прибыль ТГК-1 выросла на 1,5%

Чистая прибыль ТГК-1 выросла на 1,5% - 31.07.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль ТГК-1 выросла на 1,5%

Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в первом полугодии выросла на 1,5% в годовом выражении, до 6,235 миллиарда рублей, следует из отчета компании. | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T15:57+0300

2026-07-31T15:57+0300

2026-07-31T15:59+0300

энергетика

экономика

рф

санкт-петербург

карелия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871937490.jpg?1785502758

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в первом полугодии выросла на 1,5% в годовом выражении, до 6,235 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 73,909 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 13,6%, до 64,817 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня сократились до 46,603 миллиарда рублей с 48,66 миллиарда в конце прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период снизились до 13,495 миллиарда с 19,056 миллиарда рублей. ТГК-1 - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 51 электростанцию в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность составляет 6,95 ГВт, тепловая - 13,5 тысячи Гкал.ч.

рф

санкт-петербург

карелия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, санкт-петербург, карелия