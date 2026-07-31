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Чистая прибыль ТГК-1 выросла на 1,5% - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль ТГК-1 выросла на 1,5%
Чистая прибыль ТГК-1 выросла на 1,5% - 31.07.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль ТГК-1 выросла на 1,5%
Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в первом полугодии выросла на 1,5% в годовом выражении, до 6,235 миллиарда рублей, следует из отчета компании. | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T15:57+0300
2026-07-31T15:59+0300
энергетика
экономика
рф
санкт-петербург
карелия
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в первом полугодии выросла на 1,5% в годовом выражении, до 6,235 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 73,909 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 13,6%, до 64,817 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня сократились до 46,603 миллиарда рублей с 48,66 миллиарда в конце прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период снизились до 13,495 миллиарда с 19,056 миллиарда рублей. ТГК-1 - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 51 электростанцию в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность составляет 6,95 ГВт, тепловая - 13,5 тысячи Гкал.ч.
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Энергетика, Экономика, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Карелия
15:57 31.07.2026 (обновлено: 15:59 31.07.2026)
 
Чистая прибыль ТГК-1 выросла на 1,5%

Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в первом полугодии выросла на 1,5%

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в первом полугодии выросла на 1,5% в годовом выражении, до 6,235 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 73,909 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 13,6%, до 64,817 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня сократились до 46,603 миллиарда рублей с 48,66 миллиарда в конце прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период снизились до 13,495 миллиарда с 19,056 миллиарда рублей.
ТГК-1 - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 51 электростанцию в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность составляет 6,95 ГВт, тепловая - 13,5 тысячи Гкал.ч.
 
ЭнергетикаЭкономикаРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКарелия
 
 
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