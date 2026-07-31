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Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ в I полугодии сократилась на 18,1%
Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ в I полугодии сократилась на 18,1% - 31.07.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ в I полугодии сократилась на 18,1%
Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ в первом полугодии текущего года сократилась на 18,1% в годовом выражении и составила 64,729 миллиарда рублей, сообщила... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T16:33+0300
2026-07-31T16:33+0300
2026-07-31T16:33+0300
экономика
бизнес
россети
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ в первом полугодии текущего года сократилась на 18,1% в годовом выражении и составила 64,729 миллиарда рублей, сообщила компания.
Выручка за январь-июнь 2026 года увеличилась на 12,1% - до 196,815 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 11,7%, до 112,833 миллиарда рублей.
Группа "Россети" - один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. По сетям предприятия передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.
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бизнес, россети
Экономика, Бизнес, Россети
Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ в I полугодии сократилась на 18,1%
Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ в I полугодии сократилась на 18,1%
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ в первом полугодии текущего года сократилась на 18,1% в годовом выражении и составила 64,729 миллиарда рублей, сообщила компания.
Выручка за январь-июнь 2026 года увеличилась на 12,1% - до 196,815 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 11,7%, до 112,833 миллиарда рублей.
Группа "Россети" - один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. По сетям предприятия передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.