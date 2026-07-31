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Чистая прибыль "Транснефти" за полгода выросла на 3,2%

Чистая прибыль "Транснефти" за полгода выросла на 3,2% - 31.07.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Транснефти" за полгода выросла на 3,2%

Чистая прибыль "Транснефти" за первые шесть месяцев 2026 года выросла на 3,2% в годовом выражении, до 78,716 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T16:45+0300

2026-07-31T16:45+0300

2026-07-31T16:45+0300

энергетика

экономика

рф

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" за первые шесть месяцев 2026 года выросла на 3,2% в годовом выражении, до 78,716 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка составила 654,703 миллиарда рублей, что на 2,7% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Себестоимость продаж увеличилась на 2,7%, до 584,516 миллиарда рублей. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы, 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.

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