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Чистая прибыль "Т Плюс" по РСБУ за полгода упала в два раза
Чистая прибыль "Т Плюс" по РСБУ за полгода упала в два раза - 31.07.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Т Плюс" по РСБУ за полгода упала в два раза
Чистая прибыль "Т Плюс" по РСБУ за первые шесть месяцев 2026 года упала в два раза в годовом выражении, до 3,695 миллиарда рублей, следует из отчета компании. | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T17:15+0300
2026-07-31T17:15+0300
2026-07-31T17:15+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Т Плюс" по РСБУ за первые шесть месяцев 2026 года упала в два раза в годовом выражении, до 3,695 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка составила 200,028 миллиарда рублей, что на 19,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Себестоимость продаж увеличилась на 23,2%, до 174,199 миллиарда рублей.
"Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,2 ГВт, тепловая мощность - 51,4 тысячи Гкал/ч.
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Чистая прибыль "Т Плюс" по РСБУ за полгода упала в два раза
Чистая прибыль "Т Плюс" по РСБУ за первые шесть месяцев 2026 года упала в два раза
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Т Плюс" по РСБУ за первые шесть месяцев 2026 года упала в два раза в годовом выражении, до 3,695 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка составила 200,028 миллиарда рублей, что на 19,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Себестоимость продаж увеличилась на 23,2%, до 174,199 миллиарда рублей.
"Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,2 ГВт, тепловая мощность - 51,4 тысячи Гкал/ч.