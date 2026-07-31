https://1prime.ru/20260731/pribyl-871945479.html

Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за I полугодие упала на 11,3%

Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за I полугодие упала на 11,3% - 31.07.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за I полугодие упала на 11,3%

Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за первое полугодие снизилась на 11,3% в годовом выражении, до 13,076 миллиарда рублей, следует из отчета компании. | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T19:58+0300

2026-07-31T19:58+0300

2026-07-31T19:58+0300

финансы

экономика

эн+ груп

русал

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871945479.jpg?1785517122

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за первое полугодие снизилась на 11,3% в годовом выражении, до 13,076 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка упала на 16,9%, до 14 миллиардов рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня 2026 года составили 10,036 миллиона рублей против 891,499 миллиона в конце прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период выросли до 829,139 миллиона рублей с 798,345 миллиона. "Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, эн+ груп, русал