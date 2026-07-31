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Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за I полугодие упала на 11,3%
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за I полугодие упала на 11,3% - 31.07.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за I полугодие упала на 11,3%
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за первое полугодие снизилась на 11,3% в годовом выражении, до 13,076 миллиарда рублей, следует из отчета компании. | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T19:58+0300
2026-07-31T19:58+0300
2026-07-31T19:58+0300
финансы
экономика
эн+ груп
русал
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за первое полугодие снизилась на 11,3% в годовом выражении, до 13,076 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка упала на 16,9%, до 14 миллиардов рублей.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня 2026 года составили 10,036 миллиона рублей против 891,499 миллиона в конце прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период выросли до 829,139 миллиона рублей с 798,345 миллиона.
"Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").
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финансы, эн+ груп, русал
Финансы, Экономика, Эн+ Груп, Русал
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за I полугодие упала на 11,3%
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за первое полугодие упала на 11,3%
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за первое полугодие снизилась на 11,3% в годовом выражении, до 13,076 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка упала на 16,9%, до 14 миллиардов рублей.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня 2026 года составили 10,036 миллиона рублей против 891,499 миллиона в конце прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период выросли до 829,139 миллиона рублей с 798,345 миллиона.
"Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").