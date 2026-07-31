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Продажи мороженого со вкусом пива в Белоруссии могут начаться в сентябре

Продажи мороженого со вкусом пива в Белоруссии могут начаться в сентябре - 31.07.2026, ПРАЙМ

Продажи мороженого со вкусом пива в Белоруссии могут начаться в сентябре

Продажи безалкогольного мороженого со вкусом пива в вафельном стаканчике могут начаться в Белоруссии в сентябре, сообщил РИА Новости представитель производителя | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T17:31+0300

2026-07-31T17:31+0300

2026-07-31T17:37+0300

бизнес

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МИНСК, 31 июл – ПРАЙМ. Продажи безалкогольного мороженого со вкусом пива в вафельном стаканчике могут начаться в Белоруссии в сентябре, сообщил РИА Новости представитель производителя - компании "Нордар". "Предварительно - середина сентября", - сообщили на предприятии, отвечая на вопрос, когда мороженое со вкусом пива можно будет купить в магазинах Белоруссии. Собеседник агентства напомнил, что ранее в одном из гипермаркетов Минска прошла дегустация пробной партии мороженого со вкусом пива, участники которой путем голосования определяли, стоит ли запускать новинку в производство или нет. На предприятии сообщили, что в ходе голосования 866 голосов были отданы за запуск нового продукта в производство, а 112 участников голосования высказались против. При этом производитель пояснил, что на данном этапе речь идет о запуске лимитированной партии мороженого со вкусом пива. На предприятии отметили, что необходимо оценить его перспективы на рынке. "Пока не видим в этом продукте потенциала на долгие продажи", - сказал представитель. Отвечая на вопрос о возможности появления мороженого со вкусом пива на российском рынке, собеседник агентства отметил, что в настоящее время ведутся соответствующие переговоры с торговыми сетями. Мороженое со вкусом пива - не единственная необычная новинка этого лета на предприятии: в конце июля на производственной площадке в Курске изготовили фруктовый лед, но с сублимированными солеными огурцами. "Со следующей недели начинаются переговоры с сетями России и Беларуси (о поставках этого фруктового льда – ред.)", - сообщил представитель предприятия. Ранее во время дегустации в Минске корреспондент РИА Новости попробовал пивное мороженое и почувствовал легкий кисловато-горький вкус, похожий на пиво. Мороженое в вафельном стаканчике имеет два слоя – слой цвета светлого пива и белый слой, который имитирует пену. Компания "Нордар" начала свою работу 16 лет назад, имеет основную производственную площадку в белорусском Борисове. В начале 2024 года приобрела еще одну производственную площадку - в Курске.

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бизнес, белоруссия, минск