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"Норникель" подтвердил прогноз инвестиций на 2026 год - 31.07.2026, ПРАЙМ
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"Норникель" подтвердил прогноз инвестиций на 2026 год
"Норникель" подтвердил прогноз инвестиций на 2026 год - 31.07.2026, ПРАЙМ
"Норникель" подтвердил прогноз инвестиций на 2026 год
"Норникель" подтверждает прогноз инвестиций на 2026 год в размере 240 миллиардов рублей, заявил первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T18:36+0300
2026-07-31T18:36+0300
финансы
норникель
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Норникель" подтверждает прогноз инвестиций на 2026 год в размере 240 миллиардов рублей, заявил первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Малышев. "Компания продолжает реализацию долгосрочной инвестиционной программы, и мы подтверждаем прогноз инвестиций в размере 240 миллиардов рублей на 2026 год", - заявил он. По словам финдиректора, среди ключевых проектов - инвестиции в горные проекты Норильского дивизиона с целью роста добычи и продолжения политики импортозамещения оборудования, расширение горно-обогатительных и обновление металлургических мощностей, а также модернизация оборудования и обновление основных фондов. "Ключевыми приоритетами остаются соблюдение экологических требований, целей в области промышленной безопасности, а также внедрение передовых цифровых технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта", - приводит слова Малышева пресс-служба. В декабре прошлого года "Норникель" сообщил, что планирует увеличить капитальные вложения в 2026 году на 11,6%, до 240 миллиардов рублей. В феврале компания уточняла, что общий объем инвестиций на текущий год запланирован в размере 2,6 миллиарда долларов с учетом прогноза среднего курса доллара на уровне 94 рублей.
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финансы, норникель
Финансы, Норникель
18:36 31.07.2026
 
"Норникель" подтвердил прогноз инвестиций на 2026 год

"Норникель" подтверждает прогноз инвестиций на 2026 год в размере 240 миллиардов рублей

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Роман Галкин
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Норникель" подтверждает прогноз инвестиций на 2026 год в размере 240 миллиардов рублей, заявил первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Малышев.
"Компания продолжает реализацию долгосрочной инвестиционной программы, и мы подтверждаем прогноз инвестиций в размере 240 миллиардов рублей на 2026 год", - заявил он.
По словам финдиректора, среди ключевых проектов - инвестиции в горные проекты Норильского дивизиона с целью роста добычи и продолжения политики импортозамещения оборудования, расширение горно-обогатительных и обновление металлургических мощностей, а также модернизация оборудования и обновление основных фондов.
"Ключевыми приоритетами остаются соблюдение экологических требований, целей в области промышленной безопасности, а также внедрение передовых цифровых технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта", - приводит слова Малышева пресс-служба.
В декабре прошлого года "Норникель" сообщил, что планирует увеличить капитальные вложения в 2026 году на 11,6%, до 240 миллиардов рублей.
В феврале компания уточняла, что общий объем инвестиций на текущий год запланирован в размере 2,6 миллиарда долларов с учетом прогноза среднего курса доллара на уровне 94 рублей.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
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