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Пшеница в Чикаго завершила июль ростом цены почти на 8,5%
Пшеница в Чикаго завершила июль ростом цены почти на 8,5% - 31.07.2026, ПРАЙМ
Пшеница в Чикаго завершила июль ростом цены почти на 8,5%
Пшеница на бирже в Чикаго завершила июль ростом цены почти на 8,5%, свидетельствуют данные торгов. | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T22:08+0300
2026-07-31T22:08+0300
2026-07-31T22:08+0300
рынок
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго завершила июль ростом цены почти на 8,5%, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов пятницы сентябрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже подешевел на 3,84% - до 6,38 доллара за бушель. За неделю цена на пшеницу снизилась на 5,72%.
А за весь июль цена показала рост на 8,49%. Стоимость фьючерса вернулась к положительной динамике после падения двумя месяцами ранее.
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рынок
Пшеница в Чикаго завершила июль ростом цены почти на 8,5%
Пшеница на бирже в Чикаго завершила июль ростом цены почти на 8,5%
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго завершила июль ростом цены почти на 8,5%, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов пятницы сентябрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже подешевел на 3,84% - до 6,38 доллара за бушель. За неделю цена на пшеницу снизилась на 5,72%.
А за весь июль цена показала рост на 8,49%. Стоимость фьючерса вернулась к положительной динамике после падения двумя месяцами ранее.