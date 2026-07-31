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Пшеница в Чикаго завершила июль ростом цены почти на 8,5%

Пшеница в Чикаго завершила июль ростом цены почти на 8,5% - 31.07.2026, ПРАЙМ

Пшеница в Чикаго завершила июль ростом цены почти на 8,5%

Пшеница на бирже в Чикаго завершила июль ростом цены почти на 8,5%, свидетельствуют данные торгов. | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T22:08+0300

2026-07-31T22:08+0300

2026-07-31T22:08+0300

рынок

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго завершила июль ростом цены почти на 8,5%, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов пятницы сентябрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже подешевел на 3,84% - до 6,38 доллара за бушель. За неделю цена на пшеницу снизилась на 5,72%. А за весь июль цена показала рост на 8,49%. Стоимость фьючерса вернулась к положительной динамике после падения двумя месяцами ранее.

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рынок