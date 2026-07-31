https://1prime.ru/20260731/rakety-871941505.html

Советское наследство: Россия сбивает украинские дроны старыми ракетами

Советское наследство: Россия сбивает украинские дроны старыми ракетами - 31.07.2026, ПРАЙМ

Советское наследство: Россия сбивает украинские дроны старыми ракетами

Эффективная борьба с украинскими беспилотниками вполне реальна, пишет ИноСМИ со ссылкой на Military Watch Magazine. Пока остальной мир ищет для этого... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T17:58+0300

2026-07-31T17:58+0300

2026-07-31T17:59+0300

нато

общество

ракеты

россия

латвия

ссср

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1e/864064930_97:695:1162:1294_1920x0_80_0_0_d7474a2b54f60f770c1fcc26d6be3de2.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Эффективная борьба с украинскими беспилотниками вполне реальна, пишет ИноСМИ со ссылкой на Military Watch Magazine. Пока остальной мир ищет для этого дорогостоящие средства, Россия использует запасы, доставшиеся ей в наследство от СССР. Массированное применение в российско-украинском конфликте дронов-камикадзе большой дальности поставило перед системами ПВО новые задачи. Военные во многих странах ищут экономичный способ перехвата относительно недорогих БПЛА, не расходуя арсеналы дорогих современных ракет.Россия все активнее задействует истребители для перехвата украинских беспилотников на подлете к стратегическим объектам. Недавние кадры перехвата дронов FP-1 истребителями Су-35 привлекли внимание к вопросу издержек: запуск современных ракет по целям, чье производство обходится менее чем в 10 тысяч долларов, экономически неоправдан.Один из экономичных способов для российской авиации — унаследованные от СССР огромные арсеналы ракет класса "воздух-воздух", чей срок службы близится к концу. За десятилетия холодной войны советские ВВС произвели огромное количество таких боеприпасов в рамках подготовки к масштабному конфликту с НАТО. Среди них — ракеты средней дальности Р-27 с радиолокационным наведением, ракеты малой дальности Р-73 с инфракрасным наведением и более старые Р-60. По оценкам, на складах хранится более 10 тысяч ракет только этих трех типов.Хотя в войсках эти ракеты в значительной степени заменены более современными аналогами, многие из них по-прежнему пригодны для поражения сравнительно медленных и неманеврирующих целей — таких как беспилотники. Использовать их гораздо экономичнее, чем расходовать новейшие боеприпасы. Это также позволяет избежать долгосрочных затрат на хранение и утилизацию устаревших боеприпасов.Ракета Р-27 поступила на вооружение в 1982 году для истребителей МиГ-29 и Су-27. Ее современные варианты использовались в качестве основного вооружения российских Су-30СМ и Су-35 вплоть до середины 2020-х годов. Все модификации этой ракеты высокоэффективны против дешевых беспилотников.Ракета Р-73 особенно хорошо подходит для ближнего боя. Она признавалась самой эффективной среди аналогов визуальной дальности времен холодной войны, сочетая превосходную маневренность и высокоточную головку самонаведения. Против дронов, не оснащенных современными средствами противодействия и неспособных к сложным маневрам, ее характеристик более чем достаточно. Ракета Р-60, прямой предшественник Р-73, уже несколько десятилетий не используется на российских истребителях передового базирования и фактически является расходным материалом.Вместо того чтобы оставлять стареющие ракеты на хранении до дорогостоящей утилизации, их применение против непритязательных целей позволяет арсеналам, оплаченным десятилетиями ранее, принести непосредственную военную пользу. Это также сберегает более совершенное оружие для серьезных угроз — современной боевой авиации, крылатых ракет и высокоточных боеприпасов. Такая многоуровневая философия применения становится все более актуальной, поскольку ВВС по всему миру пытаются уравновесить оперативную эффективность и растущую стоимость высокоточного оружия.

латвия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, общество , ракеты, россия, латвия, ссср