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РЖД показали робота-проводника

РЖД показали робота-проводника - 31.07.2026, ПРАЙМ

РЖД показали робота-проводника

РЖД показали робота-проводника Володю, он поработал в поезде "Сапсан". | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T18:23+0300

2026-07-31T18:23+0300

2026-07-31T18:23+0300

бизнес

россия

ржд

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. РЖД показали робота-проводника Володю, он поработал в поезде "Сапсан". Компания опубликовала фото в своем канале в "Максе". Володя одет в красную жилетку с надписью "РЖД". На одном из фото робот стоит на улице рядом с проводником на входе в поезд с приветливо поднятой рукой. Компания пишет, что "железный помощник" совершил тестовую поездку на поезде №768 и справился со своими обязанностями. Володя встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, помогал найти место в поезде.

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бизнес, россия, ржд