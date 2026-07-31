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РЖД показали робота-проводника - 31.07.2026, ПРАЙМ
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РЖД показали робота-проводника
РЖД показали робота-проводника - 31.07.2026, ПРАЙМ
РЖД показали робота-проводника
РЖД показали робота-проводника Володю, он поработал в поезде "Сапсан". | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T18:23+0300
2026-07-31T18:23+0300
бизнес
россия
ржд
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. РЖД показали робота-проводника Володю, он поработал в поезде "Сапсан". Компания опубликовала фото в своем канале в "Максе". Володя одет в красную жилетку с надписью "РЖД". На одном из фото робот стоит на улице рядом с проводником на входе в поезд с приветливо поднятой рукой. Компания пишет, что "железный помощник" совершил тестовую поездку на поезде №768 и справился со своими обязанностями. Володя встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, помогал найти место в поезде.
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бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
18:23 31.07.2026
 
РЖД показали робота-проводника

РЖД показали робота-проводника Володю, который поработал в поезде "Сапсан"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРобота по имени Володя представили на ПМЭФ
Робота по имени Володя представили на ПМЭФ - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. РЖД показали робота-проводника Володю, он поработал в поезде "Сапсан".
Компания опубликовала фото в своем канале в "Максе".
Володя одет в красную жилетку с надписью "РЖД". На одном из фото робот стоит на улице рядом с проводником на входе в поезд с приветливо поднятой рукой.
Компания пишет, что "железный помощник" совершил тестовую поездку на поезде №768 и справился со своими обязанностями.
Володя встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, помогал найти место в поезде.
 
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