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Россия планирует массовое внедрение биометрии на железнодорожном транспорте - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Россия планирует массовое внедрение биометрии на железнодорожном транспорте
Россия планирует массовое внедрение биометрии на железнодорожном транспорте - 31.07.2026, ПРАЙМ
Россия планирует массовое внедрение биометрии на железнодорожном транспорте
Россия планирует массовое внедрение на железнодорожном транспорте биометрии и сервисов на основе национального мессенджера "Макс", сообщил Минтранс. | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T16:45+0300
2026-07-31T16:45+0300
технологии
бизнес
россия
ржд
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Россия планирует массовое внедрение на железнодорожном транспорте биометрии и сервисов на основе национального мессенджера "Макс", сообщил Минтранс. В преддверии Дня железнодорожника в Координационном центре правительства под председательством главы Минтранса Андрея Никитина прошло всероссийское селекторное совещание по вопросам развития железнодорожного транспорта. "Железнодорожный каркас страны: как развивается отрасль… Отдельный приоритет - цифровизация, в том числе с использованием ИИ. Планируется массовое внедрение биометрии и сервисов на основе национального мессенджера "Макс", - говорится в сообщении Минтранса по итогам мероприятия. Системы посадки и оплаты по биометрии развиваются в России. Например, уже запущена опция посадки на ряде маршрутов в поезда дальнего следования. Что касается сервисов в "Макс", то РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через него в ряде регионов.
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технологии, бизнес, россия, ржд
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, РЖД
16:45 31.07.2026
 
Россия планирует массовое внедрение биометрии на железнодорожном транспорте

Минтранс: РФ планирует массовое внедрение биометрии и сервисов на основе "Макса"

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Россия планирует массовое внедрение на железнодорожном транспорте биометрии и сервисов на основе национального мессенджера "Макс", сообщил Минтранс.
В преддверии Дня железнодорожника в Координационном центре правительства под председательством главы Минтранса Андрея Никитина прошло всероссийское селекторное совещание по вопросам развития железнодорожного транспорта.
"Железнодорожный каркас страны: как развивается отрасль… Отдельный приоритет - цифровизация, в том числе с использованием ИИ. Планируется массовое внедрение биометрии и сервисов на основе национального мессенджера "Макс", - говорится в сообщении Минтранса по итогам мероприятия.
Системы посадки и оплаты по биометрии развиваются в России. Например, уже запущена опция посадки на ряде маршрутов в поезда дальнего следования.
Что касается сервисов в "Макс", то РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через него в ряде регионов.
 
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