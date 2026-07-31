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СМИ: в конгрессе могут заблокировать законопроект о санкциях против России - 31.07.2026, ПРАЙМ
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СМИ: в конгрессе могут заблокировать законопроект о санкциях против России
СМИ: в конгрессе могут заблокировать законопроект о санкциях против России - 31.07.2026, ПРАЙМ
СМИ: в конгрессе могут заблокировать законопроект о санкциях против России
Законопроект о новых санкциях против России рискует быть заблокирован в палате представителей США из-за опасений законодателей по поводу широких полномочий в... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T21:17+0300
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ВАШИНГТОН, 31 июл – ПРАЙМ. Законопроект о новых санкциях против России рискует быть заблокирован в палате представителей США из-за опасений законодателей по поводу широких полномочий в вопросе пошлин, которые он предоставляет президенту США Дональду Трампу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в конгрессе и экспертов в сфере торговой политики. "Законопроект о санкциях против России сталкивается со сложным путем в конгрессе, поскольку демократы и некоторые республиканцы выражают обеспокоенность по поводу новых торговых полномочий, которые документ предоставит президенту Дональду Трампу", - пишет агентство. Влиятельные демократы профильных торговых комитетов сената и палаты представителей Рон Уайден и Ричард Нил заявили, что текущая редакция законопроекта - это "рецепт хаоса и повышения пошлин", который грозит подстегнуть инфляцию внутри США, согласно публикации. В свою очередь эксперты и дипломаты, как отмечает агентство, предупреждают, что документ наделяет Трампа беспрецедентным правом вводить пошлины против целых государств. По их мнению, это создаст жесткий инструмент давления на двусторонние экономические отношения и может подорвать работу международной санкционной коалиции. По словам бывшего сотрудника аппарата конгресса от Республиканской партии Маюра Патела, на которого ссылается Рейтер, законопроект вряд ли будет принят палатой представителей в этом году — этому препятствуют предстоящие выборы и сохраняющиеся сомнения среди самих республиканцев относительно масштаба пошлин Трампа. Ранее сенат США в ходе второго процедурного голосования большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта. При этом палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, что дополнительно откладывает рассмотрение документа. Законодательная инициатива, которая была разработана при участии умершего сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Документ также предусматривает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, если они сокращают закупки, однако сохраняет идею ввести пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США. Документ вводит санкции против ряда банков. Инициатива предписывает президенту США обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.
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мировая экономика, сша, рф, дональд трамп, линдси грэм, росатом
Экономика, Мировая экономика, США, РФ, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Росатом
21:17 31.07.2026 (обновлено: 21:21 31.07.2026)
 
СМИ: в конгрессе могут заблокировать законопроект о санкциях против России

Рейтер: законопроект о санкциях против России рискует быть заблокирован в конгрессе США

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
Флаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 31 июл – ПРАЙМ. Законопроект о новых санкциях против России рискует быть заблокирован в палате представителей США из-за опасений законодателей по поводу широких полномочий в вопросе пошлин, которые он предоставляет президенту США Дональду Трампу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в конгрессе и экспертов в сфере торговой политики.
"Законопроект о санкциях против России сталкивается со сложным путем в конгрессе, поскольку демократы и некоторые республиканцы выражают обеспокоенность по поводу новых торговых полномочий, которые документ предоставит президенту Дональду Трампу", - пишет агентство.
Влиятельные демократы профильных торговых комитетов сената и палаты представителей Рон Уайден и Ричард Нил заявили, что текущая редакция законопроекта - это "рецепт хаоса и повышения пошлин", который грозит подстегнуть инфляцию внутри США, согласно публикации.
В свою очередь эксперты и дипломаты, как отмечает агентство, предупреждают, что документ наделяет Трампа беспрецедентным правом вводить пошлины против целых государств. По их мнению, это создаст жесткий инструмент давления на двусторонние экономические отношения и может подорвать работу международной санкционной коалиции.
По словам бывшего сотрудника аппарата конгресса от Республиканской партии Маюра Патела, на которого ссылается Рейтер, законопроект вряд ли будет принят палатой представителей в этом году — этому препятствуют предстоящие выборы и сохраняющиеся сомнения среди самих республиканцев относительно масштаба пошлин Трампа.
Ранее сенат США в ходе второго процедурного голосования большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта.
При этом палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, что дополнительно откладывает рассмотрение документа.
Законодательная инициатива, которая была разработана при участии умершего сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.
Документ также предусматривает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, если они сокращают закупки, однако сохраняет идею ввести пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США. Документ вводит санкции против ряда банков.
Инициатива предписывает президенту США обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАРФДональд ТрампЛиндси ГрэмРосатом
 
 
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