https://1prime.ru/20260731/rossija-871948096.html

Россия отказалась от выплаты взноса в бюджет ОЭСР в 2026 году

Россия отказалась от выплаты взноса в бюджет ОЭСР в 2026 году - 31.07.2026, ПРАЙМ

Россия отказалась от выплаты взноса в бюджет ОЭСР в 2026 году

Россия отказалась от выплаты ежегодного взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в этом году,... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T21:56+0300

2026-07-31T21:56+0300

2026-07-31T22:19+0300

энергетика

экономика

таджикистан

росатом

минфин

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Россия отказалась от выплаты ежегодного взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в этом году, следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "Принять предложение Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", согласованное с Минфином России, МИДом России и Минэкономразвития России, не выплачивать в 2026 году ежегодный членский взнос Российской Федерации в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития в размере 61313,4 тысячи рублей", - указано в документе. Как следует из распоряжения кабмина, эти средства, уже заложенные в федеральном бюджете, направят на дополнительное финансирование мероприятий по реабилитации территорий в Таджикистане, которые подверглись воздействию уранодобывающих производств.

таджикистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

таджикистан, росатом, минфин, мид