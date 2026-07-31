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Россия отказалась от выплаты взноса в бюджет ОЭСР в 2026 году
Россия отказалась от выплаты взноса в бюджет ОЭСР в 2026 году - 31.07.2026, ПРАЙМ
Россия отказалась от выплаты взноса в бюджет ОЭСР в 2026 году
Россия отказалась от выплаты ежегодного взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в этом году,... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T21:56+0300
2026-07-31T21:56+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Россия отказалась от выплаты ежегодного взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в этом году, следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "Принять предложение Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", согласованное с Минфином России, МИДом России и Минэкономразвития России, не выплачивать в 2026 году ежегодный членский взнос Российской Федерации в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития в размере 61313,4 тысячи рублей", - указано в документе. Как следует из распоряжения кабмина, эти средства, уже заложенные в федеральном бюджете, направят на дополнительное финансирование мероприятий по реабилитации территорий в Таджикистане, которые подверглись воздействию уранодобывающих производств.
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таджикистан, росатом, минфин, мид
Энергетика, Экономика, ТАДЖИКИСТАН, Росатом, Минфин, МИД
Россия отказалась от выплаты взноса в бюджет ОЭСР в 2026 году
Россия отказалась от выплаты ежегодного взноса в бюджет ОЭСР в 2026 году
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Россия отказалась от выплаты ежегодного взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в этом году, следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Принять предложение Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", согласованное с Минфином России, МИДом России и Минэкономразвития России, не выплачивать в 2026 году ежегодный членский взнос Российской Федерации в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития в размере 61313,4 тысячи рублей", - указано в документе.
Как следует из распоряжения кабмина, эти средства, уже заложенные в федеральном бюджете, направят на дополнительное финансирование мероприятий по реабилитации территорий в Таджикистане, которые подверглись воздействию уранодобывающих производств.