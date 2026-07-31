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Россияне чаще всего жаловались на банки из-за отказов в проведении операций

Россияне чаще всего жаловались на банки из-за отказов в проведении операций - 31.07.2026, ПРАЙМ

Россияне чаще всего жаловались на банки из-за отказов в проведении операций

Россияне в первом полугодии чаще всего жаловались на банки из-за отказов в проведении операций и ограничений использования счета, сообщил Банк России. | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T15:44+0300

2026-07-31T15:44+0300

2026-07-31T15:44+0300

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банк россии

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Россияне в первом полугодии чаще всего жаловались на банки из-за отказов в проведении операций и ограничений использования счета, сообщил Банк России. "В отношении кредитных организаций число жалоб снизилось по большинству основных категорий, в частности, по ипотечному кредитованию, кибермошенничеству и социальному инжинирингу. Основной рост произошел за счет жалоб, связанных с отказом в проведении операций, ограничением использования счета", – говорится в отчете регулятора о работе с обращениями граждан. Отмечается, что всего за первое полугодие получено 114,2 тысячи жалоб на кредитные организации - на 2,3% больше, чем в январе-июне 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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