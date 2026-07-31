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Рубль стабилизировался к концу месяца, показал небольшой рост к юаню

Рубль стабилизировался к концу месяца, показал небольшой рост к юаню - 31.07.2026, ПРАЙМ

Рубль стабилизировался к концу месяца, показал небольшой рост к юаню

Рубль стабилизировался к концу месяца, продемонстрировав небольшой рост к юаню по итогам торгов пятницы и нивелировав часть месячного снижения, следует из... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T20:07+0300

2026-07-31T20:07+0300

2026-07-31T20:48+0300

рынок

елена кожухова

ик "велес капитал"

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Рубль стабилизировался к концу месяца, продемонстрировав небольшой рост к юаню по итогам торгов пятницы и нивелировав часть месячного снижения, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, закрыв торги на отметке 11,73 рубля. За месяц китайская валюта выросла на 11 копеек. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.36 мск дорожал на 0,82%, до 87,59 доллара. Курс юаня снизился в пятницу на 0,15%, за день китайская валюта двигалась в диапазоне 11,69-11,79 рубля, за месяц - 11,18-11,88 рубля. Рубль в июле в условиях усиления санкционного давления перешел к сдержанному ослаблению и обновил минимумы с конца марта к юаню (11,88 рубля) и с начала апреля к доллару (80,29 рубля) и евро (92,29 рубля), отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Рубль стабилизируется после просадки по завершении июльского фискального периода. Факторов давления на курс несколько - в него транслируются июньские цены на нефть, которые просели за первый летний месяц почти на треть; в разгаре туристический сезон; сезонно оживает импорт, а ЦБ продолжил цикл снижения ключевой ставки", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". С другой стороны, вернулся спрос на рублевый долг, цены на нефть остаются относительно высокими, общий сентимент, связанный с геополитикой, несколько улучшился, что сужает соответствующую риск-премию, закладываемую в курс, добавил он. "Говорить о формировании устойчивого тренда на существенное ослабление рубля пока преждевременно. Высокий уровень процентных ставок по-прежнему поддерживает привлекательность рублевых инструментов среди инвесторов и трейдеров", - рассказала Гузель Проценко из "Альфа-Форекс". Прогнозы "Ожидания на неделю по курсу рубля к доллару - 78-80, к юаню - 11,5-11,8 рубля", - делится Смирнов. "До конца лета рубль способен удерживать стабильные позиции, однако повышенная чувствительность к внешнему новостному фону в августе традиционно сохранится", - заключает Проценко.

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рынок, елена кожухова, ик "велес капитал", "бкс мир инвестиций"