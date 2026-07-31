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Рынок акций России завершил торги июля ростом

Рынок акций России завершил торги июля ростом - 31.07.2026, ПРАЙМ

Рынок акций России завершил торги июля ростом

Российский рынок акций завершил последние торги июля ростом, ближе к концу месяца после покорения многолетних минимумов оттолкнуться от них ему помогло в том... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T19:52+0300

2026-07-31T19:52+0300

2026-07-31T20:47+0300

рынок

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елена кожухова

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ик "велес капитал"

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил последние торги июля ростом, ближе к концу месяца после покорения многолетних минимумов оттолкнуться от них ему помогло в том числе очередное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,75%, до 2 226,36 пункта, индекс РТС - на 1,25%, до 882,61 пункта, индекс Мосбиржи в юанях на 0,91%, до 874,78 пункта. За месяц основной индекс упал на 5,19%. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.36 мск дорожает на 0,82%, до 87,59 доллара. "Во второй половине месяца индикаторы перешли к коррекционному восстановлению и отвоевали значительную часть позиций, чему способствовало в том числе снижение ключевой ставки ЦБ РФ еще на 25 базисных пунктов, до 14%, с сохранением осторожного тона. Продажи в акциях по ходу месяца наблюдались в условиях дивидендных отсечек, а также на фоне напряженного геополитического фона в украинском конфликте", - делится Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "После 20%-ного отскока с многолетних минимумов индекс Мосбиржи на уходящей неделе уперся в сильное сопротивление перед 2300 пунктов Последовавшая за этим фиксация прибыли увела бенчмарк к зоне поддержки над 2200 п. Успешность новых попыток продвижения вверх будет во многом зависеть о того, появятся ли в ближайшей перспективе свежие позитивные драйверы, особенно в геополитическом плане", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В фокусе внимания участников торгов, помимо геополитики, остаются макростатистика, корпоративные новости, сигналы регулятора, отметил он. Лидеры пятницы Акции "Норникеля" подскочили на новости о том, что менеджмент компании считает хорошие результаты первого полугодия текущего года поводом вернуться к вопросу о выплате промежуточных дивидендов. Также в лидерах роста акции "М.Видео" (+7,97%), "ЮГК" (+5,67%), "Акрона" (+4,60%) и "Самолета" (+4,46%). В лидерах снижения акции "Сегежи" (−4,86%), "Озона" (−3,23%), "Инарктики" (−2,30%), "НМТП ао" (−2,00%) и "Камаза" (−1,92%). Прогнозы "С технической точки зрения индекс Мосбиржи после обновления многолетних минимумов в июле попытался вернуться к восходящему движению, которое приостановил у психологически важной отметки 2300 пунктов", - делится Кожухова. Индикатор при этом сохраняет потенциал для развития роста при положении выше поддержки 2140 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а целью повышения при бычьем сценарии может стать район 2460-2500 пунктов, считает она. "По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в первую неделю августа может двигаться в пределах 2155-2275 пунктов", - прогнозирует Смирнов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, рф, елена кожухова, мосбиржа, ртс, ик "велес капитал"