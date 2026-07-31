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Новые санкции ЕС не повлияли на Московскую биржу

Новые санкции ЕС не повлияли на Московскую биржу - 31.07.2026, ПРАЙМ

Новые санкции ЕС не повлияли на Московскую биржу

Новые санкции Европейского союза не оказали влияния на Московскую биржу, торговая площадка продолжает процесс обжалования введенных в отношении нее ограничений, | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T16:39+0300

2026-07-31T16:39+0300

2026-07-31T17:01+0300

экономика

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Новые санкции Европейского союза не оказали влияния на Московскую биржу, торговая площадка продолжает процесс обжалования введенных в отношении нее ограничений, сообщила биржа в бухгалтерской отчетности за первое полугодие. "В июле 2026 года со стороны Европейского союза были введены ограничения в отношении ПАО "Московская биржа". Данные ограничения не оказали влияния на компанию, так как торги европейской валютой, а также финансовыми инструментами с расчетами в евро были прекращены в 2024 году", - говорится в материалах. "ПАО "Московская биржа" продолжает процесс обжалования введенных в отношении нее ограничений", - добавила биржа. Евросоюз в рамках нового 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении Московской биржи. Московская биржа продолжает работать в обычном режиме, торги и расчеты будут проводиться без изменений, сообщала биржа ранее в июле. Главная задача Московской биржи - обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры финансового рынка и надежность проведения операций его участниками.

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