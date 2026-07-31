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Новые санкции ЕС не повлияли на Московскую биржу - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Новые санкции ЕС не повлияли на Московскую биржу
Новые санкции ЕС не повлияли на Московскую биржу - 31.07.2026, ПРАЙМ
Новые санкции ЕС не повлияли на Московскую биржу
Новые санкции Европейского союза не оказали влияния на Московскую биржу, торговая площадка продолжает процесс обжалования введенных в отношении нее ограничений, | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T16:39+0300
2026-07-31T17:01+0300
экономика
ес
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Новые санкции Европейского союза не оказали влияния на Московскую биржу, торговая площадка продолжает процесс обжалования введенных в отношении нее ограничений, сообщила биржа в бухгалтерской отчетности за первое полугодие. "В июле 2026 года со стороны Европейского союза были введены ограничения в отношении ПАО "Московская биржа". Данные ограничения не оказали влияния на компанию, так как торги европейской валютой, а также финансовыми инструментами с расчетами в евро были прекращены в 2024 году", - говорится в материалах. "ПАО "Московская биржа" продолжает процесс обжалования введенных в отношении нее ограничений", - добавила биржа. Евросоюз в рамках нового 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении Московской биржи. Московская биржа продолжает работать в обычном режиме, торги и расчеты будут проводиться без изменений, сообщала биржа ранее в июле. Главная задача Московской биржи - обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры финансового рынка и надежность проведения операций его участниками.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
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ес
Экономика, ЕС
16:39 31.07.2026 (обновлено: 17:01 31.07.2026)
 
Новые санкции ЕС не повлияли на Московскую биржу

Московская биржа: новые санкции ЕС не оказали влияния на работу

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Новые санкции Европейского союза не оказали влияния на Московскую биржу, торговая площадка продолжает процесс обжалования введенных в отношении нее ограничений, сообщила биржа в бухгалтерской отчетности за первое полугодие.
"В июле 2026 года со стороны Европейского союза были введены ограничения в отношении ПАО "Московская биржа". Данные ограничения не оказали влияния на компанию, так как торги европейской валютой, а также финансовыми инструментами с расчетами в евро были прекращены в 2024 году", - говорится в материалах.
"ПАО "Московская биржа" продолжает процесс обжалования введенных в отношении нее ограничений", - добавила биржа.
Евросоюз в рамках нового 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении Московской биржи.
Московская биржа продолжает работать в обычном режиме, торги и расчеты будут проводиться без изменений, сообщала биржа ранее в июле. Главная задача Московской биржи - обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры финансового рынка и надежность проведения операций его участниками.
 
ЭкономикаЕС
 
 
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