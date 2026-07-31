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Италия приостанавливает шенген с Испанией - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Италия приостанавливает шенген с Испанией
Италия приостанавливает шенген с Испанией - 31.07.2026, ПРАЙМ
Италия приостанавливает шенген с Испанией
Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией, введя контроль на морских и воздушных границах между двумя странами. Причина — резкий наплыв... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T19:26+0300
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РИМ, 31 июл — ПРАЙМ. Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией, введя контроль на морских и воздушных границах между двумя странами. Причина — резкий наплыв мигрантов в испанском городе-анклаве Сеута на севере Африки, сообщает газета Stampa со ссылкой на данные МВД Италии.Как пишет издание, министерство внутренних дел распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией. Решение было принято на основании данных, рассмотренных на заседании Комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ под председательством главы МВД Маттео Пьянтедози.Накануне тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой. Сотням из них удалось проникнуть на испанскую территорию. Власти Испании оперативно направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже заявляла, что рассматривает возможность приостановки Шенгена с Испанией в связи с ситуацией вокруг испанского анклава. В Риме опасаются, что миграционный кризис в Сеуте может привести к росту потока нелегалов в Италию.
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бизнес, мировая экономика, италия, испания, африка, мвд
Бизнес, Мировая экономика, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, АФРИКА, МВД
19:26 31.07.2026 (обновлено: 19:36 31.07.2026)
 
Италия приостанавливает шенген с Испанией

Рим приостановил шенгенское соглашение с Испанией после прорыва марокканцев в Сеуту

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Европейского союза
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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РИМ, 31 июл — ПРАЙМ. Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией, введя контроль на морских и воздушных границах между двумя странами. Причина — резкий наплыв мигрантов в испанском городе-анклаве Сеута на севере Африки, сообщает газета Stampa со ссылкой на данные МВД Италии.
Как пишет издание, министерство внутренних дел распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией. Решение было принято на основании данных, рассмотренных на заседании Комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ под председательством главы МВД Маттео Пьянтедози.
Накануне тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой. Сотням из них удалось проникнуть на испанскую территорию. Власти Испании оперативно направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже заявляла, что рассматривает возможность приостановки Шенгена с Испанией в связи с ситуацией вокруг испанского анклава. В Риме опасаются, что миграционный кризис в Сеуте может привести к росту потока нелегалов в Италию.
 
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