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Италия приостанавливает шенген с Испанией

Италия приостанавливает шенген с Испанией - 31.07.2026, ПРАЙМ

Италия приостанавливает шенген с Испанией

Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией, введя контроль на морских и воздушных границах между двумя странами. Причина — резкий наплыв... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T19:26+0300

2026-07-31T19:26+0300

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РИМ, 31 июл — ПРАЙМ. Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией, введя контроль на морских и воздушных границах между двумя странами. Причина — резкий наплыв мигрантов в испанском городе-анклаве Сеута на севере Африки, сообщает газета Stampa со ссылкой на данные МВД Италии.Как пишет издание, министерство внутренних дел распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией. Решение было принято на основании данных, рассмотренных на заседании Комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ под председательством главы МВД Маттео Пьянтедози.Накануне тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой. Сотням из них удалось проникнуть на испанскую территорию. Власти Испании оперативно направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже заявляла, что рассматривает возможность приостановки Шенгена с Испанией в связи с ситуацией вокруг испанского анклава. В Риме опасаются, что миграционный кризис в Сеуте может привести к росту потока нелегалов в Италию.

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бизнес, мировая экономика, италия, испания, африка, мвд