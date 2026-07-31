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Рынок исхитрился найти резервы для роста - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Рынок исхитрился найти резервы для роста
Рынок исхитрился найти резервы для роста - 31.07.2026, ПРАЙМ
Рынок исхитрился найти резервы для роста
На прошлой неделе российский рынок акций сохранил восходящий тренд: по данным на момент подготовки материала, основной индекс Мосбиржи прибавил порядка 2%... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T19:17+0300
2026-07-31T19:17+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. На прошлой неделе российский рынок акций сохранил восходящий тренд: по данным на момент подготовки материала, основной индекс Мосбиржи прибавил порядка 2%. Драйвером роста стало снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 14% в пятницу, 24 июля.Внешние факторы не оказали на рынок существенного негативного влияния. Одобрение сенатом США в первом голосовании пакета "адских санкций", а также прошедшая встреча Трампа и Зеленского были восприняты участниками рынка достаточно ровно. Сглаживающим фактором выступила корректировка курса рубля — валютная пара USD/RUB приблизилась к отметке 80 рублей за доллар — а также восстановление нефтяных котировок: цена на нефть марки Brent вернулась к уровню 90 долларов за баррель.Дополнительную поддержку рынку оказало завершение сезона дивидендных отсечек, что сняло техническое давление на динамику индекса Мосбиржи. Ожидается, что пик поступлений по дивидендным выплатам на текущей и предстоящей неделях будет способствовать поддержке рынка за счёт реинвестирования части полученных средств. Позитивным фактором также выступает набирающий обороты сезон публикации финансовой отчётности по МСФО за II квартал 2026 года.Ряд крупных компаний представили сильные финансовые результаты. Так, Сбер и ДОМ.РФ отчитались об уверенном росте чистой прибыли. При этом менеджмент ДОМ.РФ повысил прогноз по чистой прибыли на текущий год со 104 млрд рублей до 117 млрд рублей, а прогноз по рентабельности капитала — с 22% до 23,4%. Это позволяет ожидать более высоких дивидендных выплат со стороны банка.Позитивные результаты продемонстрировали и технологические компании: Яндекс и Ozon показали рост показателя EBITDA выше ожиданий рынка. При этом их менеджмент пока сохраняет консервативную позицию и не повышает годовые прогнозы. Вероятно, акции этих компаний могут оказаться в числе приоритетных для реинвестирования средств, полученных от дивидендов.В целом на рынке акций наблюдается рост оптимизма. Ожидается дальнейшее восстановление на фоне потенциального притока средств от реинвестирования дивидендов. Вместе с тем не исключается возможность технической коррекции текущего роста либо влияния геополитических факторов — в частности, в связи с активизацией переговорного трека.
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Анастасия Силантьева
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, рф, сша, мосбиржа, яндекс, ozon, мнения аналитиков
Рынок, Торги, Индексы, РФ, США, Мосбиржа, Яндекс, Ozon, Мнения аналитиков
19:17 31.07.2026
 
Рынок исхитрился найти резервы для роста

Аналитик Силантьева: дивидендный поток и нефть поддержат восстановление индекса Мосбиржи

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Анастасия Силантьева, начальник отдела анализа рынка акций РСХБ Управление Активами
Анастасия Силантьева
Начальник отдела анализа рынка акций РСХБ Управление Активами
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. На прошлой неделе российский рынок акций сохранил восходящий тренд: по данным на момент подготовки материала, основной индекс Мосбиржи прибавил порядка 2%. Драйвером роста стало снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 14% в пятницу, 24 июля.
Внешние факторы не оказали на рынок существенного негативного влияния. Одобрение сенатом США в первом голосовании пакета "адских санкций", а также прошедшая встреча Трампа и Зеленского были восприняты участниками рынка достаточно ровно. Сглаживающим фактором выступила корректировка курса рубля — валютная пара USD/RUB приблизилась к отметке 80 рублей за доллар — а также восстановление нефтяных котировок: цена на нефть марки Brent вернулась к уровню 90 долларов за баррель.
Дополнительную поддержку рынку оказало завершение сезона дивидендных отсечек, что сняло техническое давление на динамику индекса Мосбиржи. Ожидается, что пик поступлений по дивидендным выплатам на текущей и предстоящей неделях будет способствовать поддержке рынка за счёт реинвестирования части полученных средств. Позитивным фактором также выступает набирающий обороты сезон публикации финансовой отчётности по МСФО за II квартал 2026 года.
Ряд крупных компаний представили сильные финансовые результаты. Так, Сбер и ДОМ.РФ отчитались об уверенном росте чистой прибыли. При этом менеджмент ДОМ.РФ повысил прогноз по чистой прибыли на текущий год со 104 млрд рублей до 117 млрд рублей, а прогноз по рентабельности капитала — с 22% до 23,4%. Это позволяет ожидать более высоких дивидендных выплат со стороны банка.
Позитивные результаты продемонстрировали и технологические компании: Яндекс и Ozon показали рост показателя EBITDA выше ожиданий рынка. При этом их менеджмент пока сохраняет консервативную позицию и не повышает годовые прогнозы. Вероятно, акции этих компаний могут оказаться в числе приоритетных для реинвестирования средств, полученных от дивидендов.
В целом на рынке акций наблюдается рост оптимизма. Ожидается дальнейшее восстановление на фоне потенциального притока средств от реинвестирования дивидендов. Вместе с тем не исключается возможность технической коррекции текущего роста либо влияния геополитических факторов — в частности, в связи с активизацией переговорного трека.
Нефтяной рынок балансирует между геополитикой и профицитом
31 июля, 05:05

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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