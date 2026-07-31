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Больше не гегемон: в США заявили о крахе военного превосходства
Больше не гегемон: в США заявили о крахе военного превосходства - 31.07.2026, ПРАЙМ
Больше не гегемон: в США заявили о крахе военного превосходства
Конфликт в Персидском заливе показал, что США больше не являются доминирующей силой на Ближнем Востоке, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T16:05+0300
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Конфликт в Персидском заливе показал, что США больше не являются доминирующей силой на Ближнем Востоке, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Глена Диесена.По его словам, конфликт между США и Ираном перерос на региональный уровень. Например, в Египте был поврежден нефтеперерабатывающий завод в результате атаки неизвестного беспилотника. Кроме того, эксперт предположил, что по итогам войны Кувейт может стать частью Ирака.""Ансар Алла" (военно-политическое движение в Йемене, хуситы — прим. ред.) сейчас контролирует доступ к Красному морю. Иран контролирует доступ к Персидскому заливу. По сути, это четкий и недвусмысленный сигнал о том, что ВМС США больше не контролирует ни тот, ни другой и, если на то пошло, больше не является той доминирующей силой, о которой они заявляют", — сказал Макгрегор.Он предположил, что потеря превосходства в регионе беспокоит президента США Дональда Трампа больше всего."Потеря контроля над потоками нефти, разрушение глобального энергетического комплекса, это все важно, но для Дональда Трампа лично и его окружения сейчас на кону стоит выживание американской военной, политической и экономической гегемонии", — подчеркнул Макгрегор.По мнению эксперта, за последние 30 лет эта гегемония расширилась до такой степени, что стала невыносимой и люди больше не готовы это терпеть."Лакмусовой бумажкой этой военной эры стал Иран. И вооруженные силы США пока что проигрывают. Поэтому, по сути, мир пришел к выводу, что эпоха американской военной, политической и экономической гегемонии подошла к концу", — заключил он.В ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, возложив на него ответственность за атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. В Тегеране это расценили как нарушение договоренностей и начали бить по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Эскалация последовала всего через три недели после подписания меморандума, который предполагал прекращение конфликта.
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иран
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мировая экономика, сша, иран, персидский залив, дуглас макгрегор, дональд трамп, ближний восток
Мировая экономика, США, ИРАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Дуглас Макгрегор, Дональд Трамп, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Больше не гегемон: в США заявили о крахе военного превосходства
Макгрегор: эпоха военной, политической и экономической гегемонии США подошла к концу