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США продлили лицензию "Нефтяной индустрии Сербии" до 28 августа
США продлили лицензию "Нефтяной индустрии Сербии" до 28 августа - 31.07.2026, ПРАЙМ
США продлили лицензию "Нефтяной индустрии Сербии" до 28 августа
Минфин США продлил лицензию на операционную деятельность "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под американскими санкциями, до 28 августа, передает... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T21:11+0300
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БЕЛГРАД, 31 июл – ПРАЙМ. Минфин США продлил лицензию на операционную деятельность "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под американскими санкциями, до 28 августа, передает Радио и телевидение Сербии.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило ранее до 31 июля срок по продаже "Газпром нефтью" контрольного пакета российско-сербской NIS (56,15% акций) венгерской нефтегазовой компании MOL. OFAC также продлило лицензию на операционную деятельность NIS до 31 июля. NIS 27 июля подала заявку на продление лицензии.
"OFAC продлил лицензию на операционную деятельность NIS до 28 августа", - передает телеканал со ссылкой на источник.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и венгерским премьером Петером Мадьяром продажу "Газпром нефтью" контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL.
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россия, сша, сербия, александр вучич, владимир путин, nis, минфин сша, газпром
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, США, СЕРБИЯ, Александр Вучич, Владимир Путин, NIS, Минфин США, Газпром
США продлили лицензию "Нефтяной индустрии Сербии" до 28 августа
Минфин США продлил лицензию на деятельность "Нефтяной индустрии Сербии" до 28 августа
БЕЛГРАД, 31 июл – ПРАЙМ. Минфин США продлил лицензию на операционную деятельность "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под американскими санкциями, до 28 августа, передает Радио и телевидение Сербии.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило ранее до 31 июля срок по продаже "Газпром нефтью" контрольного пакета российско-сербской NIS (56,15% акций) венгерской нефтегазовой компании MOL. OFAC также продлило лицензию на операционную деятельность NIS до 31 июля. NIS 27 июля подала заявку на продление лицензии.
"OFAC продлил лицензию на операционную деятельность NIS до 28 августа", - передает телеканал со ссылкой на источник.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и венгерским премьером Петером Мадьяром продажу "Газпром нефтью" контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL.