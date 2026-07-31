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Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 по всему миру - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 по всему миру
Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 по всему миру - 31.07.2026, ПРАЙМ
Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 по всему миру
Транснациональный автомобильный концерн Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 в связи с ненадежным креплением ремней безопасности, передает... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T20:22+0300
2026-07-31T20:22+0300
сша
канада
мексика
stellantis
citroen
fiat
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Транснациональный автомобильный концерн Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 в связи с ненадежным креплением ремней безопасности, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании. "Stellantis... заявила в пятницу, что отзовет чуть более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 по всему миру из-за проблемы с ремнями безопасности", - говорится в сообщении. Как отмечает агентство, компания отзывает пикапы Ram 1500 2019-2026 годов выпуска, у которых крепления ремней безопасности на заднем ряду по центру и за креслом водителя ненадежно закреплены, что может увеличить риск получения травм пассажирами. Stellantis отзывает 1,27 миллиона автомобилей в США, 156 тысяч в Канаде, 15 тысяч в Мексике и примерно 75 тысяч за пределами Северной Америки. Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
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сша, канада, мексика, stellantis, citroen, fiat
США, КАНАДА, МЕКСИКА, Stellantis, Citroen, Fiat
20:22 31.07.2026
 
Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 по всему миру

Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 по всему миру

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Транснациональный автомобильный концерн Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 в связи с ненадежным креплением ремней безопасности, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании.
"Stellantis... заявила в пятницу, что отзовет чуть более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 по всему миру из-за проблемы с ремнями безопасности", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, компания отзывает пикапы Ram 1500 2019-2026 годов выпуска, у которых крепления ремней безопасности на заднем ряду по центру и за креслом водителя ненадежно закреплены, что может увеличить риск получения травм пассажирами.
Stellantis отзывает 1,27 миллиона автомобилей в США, 156 тысяч в Канаде, 15 тысяч в Мексике и примерно 75 тысяч за пределами Северной Америки.
Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
 
СШАКАНАДАМЕКСИКАStellantisCitroenFiat
 
 
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