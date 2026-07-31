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Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 по всему миру
Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 по всему миру - 31.07.2026, ПРАЙМ
Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 по всему миру
Транснациональный автомобильный концерн Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 в связи с ненадежным креплением ремней безопасности, передает... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T20:22+0300
2026-07-31T20:22+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Транснациональный автомобильный концерн Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 в связи с ненадежным креплением ремней безопасности, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании.
"Stellantis... заявила в пятницу, что отзовет чуть более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 по всему миру из-за проблемы с ремнями безопасности", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, компания отзывает пикапы Ram 1500 2019-2026 годов выпуска, у которых крепления ремней безопасности на заднем ряду по центру и за креслом водителя ненадежно закреплены, что может увеличить риск получения травм пассажирами.
Stellantis отзывает 1,27 миллиона автомобилей в США, 156 тысяч в Канаде, 15 тысяч в Мексике и примерно 75 тысяч за пределами Северной Америки.
Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
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сша, канада, мексика, stellantis, citroen, fiat
США, КАНАДА, МЕКСИКА, Stellantis, Citroen, Fiat
Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 по всему миру
Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 по всему миру
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Транснациональный автомобильный концерн Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 в связи с ненадежным креплением ремней безопасности, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании.
"Stellantis... заявила в пятницу, что отзовет чуть более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 по всему миру из-за проблемы с ремнями безопасности", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, компания отзывает пикапы Ram 1500 2019-2026 годов выпуска, у которых крепления ремней безопасности на заднем ряду по центру и за креслом водителя ненадежно закреплены, что может увеличить риск получения травм пассажирами.
Stellantis отзывает 1,27 миллиона автомобилей в США, 156 тысяч в Канаде, 15 тысяч в Мексике и примерно 75 тысяч за пределами Северной Америки.
Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.