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Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 по всему миру

Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 по всему миру - 31.07.2026, ПРАЙМ

Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 по всему миру

Транснациональный автомобильный концерн Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 в связи с ненадежным креплением ремней безопасности, передает... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T20:22+0300

2026-07-31T20:22+0300

2026-07-31T20:22+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Транснациональный автомобильный концерн Stellantis отзовет более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 в связи с ненадежным креплением ремней безопасности, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании. "Stellantis... заявила в пятницу, что отзовет чуть более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500 по всему миру из-за проблемы с ремнями безопасности", - говорится в сообщении. Как отмечает агентство, компания отзывает пикапы Ram 1500 2019-2026 годов выпуска, у которых крепления ремней безопасности на заднем ряду по центру и за креслом водителя ненадежно закреплены, что может увеличить риск получения травм пассажирами. Stellantis отзывает 1,27 миллиона автомобилей в США, 156 тысяч в Канаде, 15 тысяч в Мексике и примерно 75 тысяч за пределами Северной Америки. Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, канада, мексика, stellantis, citroen, fiat