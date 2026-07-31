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Калининградская таможня готовится к наплыву автомобилей в Польшу

Калининградская таможня готовится к наплыву автомобилей в Польшу - 31.07.2026, ПРАЙМ

Калининградская таможня готовится к наплыву автомобилей в Польшу

Калининградская таможня готовится к увеличению числа автомобилей на выезд в Польшу из-за возвращающихся на родину граждан ФРГ, очередь уже начинается... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T19:25+0300

2026-07-31T19:25+0300

2026-07-31T19:25+0300

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КАЛИНИНГРАД, 31 июл - ПРАЙМ. Калининградская таможня готовится к увеличению числа автомобилей на выезд в Польшу из-за возвращающихся на родину граждан ФРГ, очередь уже начинается скапливаться, основной наплыв ожидается в выходные дни, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной таможни. "Готовимся к наплыву из России в Польшу. В Германии несколько земель, и у каждой из этих земель свои графики школьных каникул. У кого-то только 2 августа начинаются, а у кого-то они начались в июне. У первых, у кого уже были каникулы, они закончились, и люди начинают обратно возвращаться. Мы предупреждаем, что на выходных может вырасти транспортный поток", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства отметила, что в основном в Россию через Польшу и обратно едут русскоязычные жители Германии. На российско-польском участке границы перед таможенным постом МАПП Мамоново-2 уже сейчас наблюдается небольшое скопление легковых автомобилей: порядка 30-40 машин. Чтобы сократить время ожидания, усилены дежурные смены, выделены отдельные полосы для автобусов и туристических групп. Перед въездом в пункт пропуска установлен информационный щит с образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций. Их можно заполнить и на сайте. "Сейчас и на польской стороне снова отмечается небольшое скопление машин. В других землях ФРГ начинаются каникулы. Летние месяцы у нас всегда такие. Много автомобилей на въезд и потом на выезд. Ну, и с ними справимся. Подготовились", - добавили в пресс-службе.

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