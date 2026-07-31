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"Босс хочет ещё денег": как Трамп получает многомиллионные пожертвования

"Босс хочет ещё денег": как Трамп получает многомиллионные пожертвования - 31.07.2026, ПРАЙМ

"Босс хочет ещё денег": как Трамп получает многомиллионные пожертвования

Президент США Дональд Трамп собрал с корпоративных спонсоров более 800 миллионов долларов после возвращения в Белый дом, лично контролируя каждый этап сбора... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T16:19+0300

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ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп собрал с корпоративных спонсоров более 800 миллионов долларов после возвращения в Белый дом, лично контролируя каждый этап сбора средств. Его главным инструментом давления стала Мередит О'Рурк, которую он называет "принцессой тьмы", пишет The Wall Street Journal.О'Рурк почти ежедневно созванивается с Трампом, докладывая о пожертвованиях и получая указания, у кого и сколько просить. Президент часто требует увеличивать запросы — от 5 до 50 миллионов долларов с одной компании, а также сам называет имена тех, кому необходимо позвонить.В разговорах с бизнесом О'Рурк использует прямые формулировки: "Он попросил меня позвонить вам", а иногда и "боссу нужны деньги". Трамп, в свою очередь, называет ее "принцессой тьмы" за жесткость и умение добиваться от предпринимателей многомиллионных чеков.Среди доноров — Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ), Chevron, SoftBank, Apple, Microsoft и Amazon. Некоторые компании перевели десятки миллионов, однако после перечисления средств Трамп, по данным WSJ, вместо благодарности просил их о новых взносах.В одном случае О'Рурк потребовала от руководителя компании еще 1 миллион долларов спустя несколько дней после того, как он получил от президента личную благодарность на ужине за предыдущее многомиллионное пожертвование. Историки называют такой подход беспрецедентным для американской политики. "Трамп разрушает все стереотипы сбора средств. Масштабы поразительно велики", — заявил историк Дуглас Бринкли.Сбором пожертвований О'Рурк занимается с 2016 года, а после победы Трампа в 2024 году он поручил ей начать сбор средств с корпораций, заявив: "Куй железо, пока горячо". Она предпочитает шестичасовые поездки на машине между штаб-квартирой и домом, чтобы не терять связь с донорами во время перелетов. Лоббист Брайан Баллард назвал ее "самым талантливым специалистом по сбору средств", с которым ему приходилось работать.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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мировая экономика, сша, рф, дональд трамп, meta, the wall street journal, chevron