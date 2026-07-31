Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Транснефть" приобрела 7,52% акций подконтрольной государству организации - 31.07.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260731/transneft-871940498.html
"Транснефть" приобрела 7,52% акций подконтрольной государству организации
"Транснефть" приобрела 7,52% акций подконтрольной государству организации - 31.07.2026, ПРАЙМ
"Транснефть" приобрела 7,52% акций подконтрольной государству организации
"Транснефть" в июле текущего года приобрела долю в 7,52% голосующих ценных бумаг в подконтрольной государству организации за 40 миллиардов рублей, рассматривает | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T17:12+0300
2026-07-31T17:12+0300
бизнес
экономика
россия
рф
транснефть
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871940498.jpg?1785507174
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Транснефть" в июле текущего года приобрела долю в 7,52% голосующих ценных бумаг в подконтрольной государству организации за 40 миллиардов рублей, рассматривает инвестицию как долгосрочную, говорится в отчетности по РСБУ компании. "В июле 2026 года ПАО "Транснефть" приобрело у организации, конечной контролирующей стороной которой является Российская Федерация, долю 7,52% голосующих ценных бумаг с оплатой денежными средствами в размере 40 000 000 тысяч рублей", - говорится в отчете. Как уточняется, в связи с планируемым получением дохода от владения инвестицией эта доля будет отражена в составе долгосрочных финансовых вложений компании. Финансовые вложения "Транснефти" по РСБУ по состоянию на 30 июня составили 263,85 миллиарда рублей против 266,53 миллиарда рублей на конец 2025 года. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы, 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, транснефть, росимущество
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, Транснефть, Росимущество
17:12 31.07.2026
 
"Транснефть" приобрела 7,52% акций подконтрольной государству организации

"Транснефть" в июле приобрела долю в 7,52% голосующих акций за 40 миллиардов рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Транснефть" в июле текущего года приобрела долю в 7,52% голосующих ценных бумаг в подконтрольной государству организации за 40 миллиардов рублей, рассматривает инвестицию как долгосрочную, говорится в отчетности по РСБУ компании.
"В июле 2026 года ПАО "Транснефть" приобрело у организации, конечной контролирующей стороной которой является Российская Федерация, долю 7,52% голосующих ценных бумаг с оплатой денежными средствами в размере 40 000 000 тысяч рублей", - говорится в отчете.
Как уточняется, в связи с планируемым получением дохода от владения инвестицией эта доля будет отражена в составе долгосрочных финансовых вложений компании.
Финансовые вложения "Транснефти" по РСБУ по состоянию на 30 июня составили 263,85 миллиарда рублей против 266,53 миллиарда рублей на конец 2025 года.
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы, 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФТранснефтьРосимущество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала