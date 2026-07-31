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"Транснефть" приобрела 7,52% акций подконтрольной государству организации
"Транснефть" приобрела 7,52% акций подконтрольной государству организации - 31.07.2026, ПРАЙМ
"Транснефть" приобрела 7,52% акций подконтрольной государству организации
"Транснефть" в июле текущего года приобрела долю в 7,52% голосующих ценных бумаг в подконтрольной государству организации за 40 миллиардов рублей, рассматривает | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T17:12+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Транснефть" в июле текущего года приобрела долю в 7,52% голосующих ценных бумаг в подконтрольной государству организации за 40 миллиардов рублей, рассматривает инвестицию как долгосрочную, говорится в отчетности по РСБУ компании.
"В июле 2026 года ПАО "Транснефть" приобрело у организации, конечной контролирующей стороной которой является Российская Федерация, долю 7,52% голосующих ценных бумаг с оплатой денежными средствами в размере 40 000 000 тысяч рублей", - говорится в отчете.
Как уточняется, в связи с планируемым получением дохода от владения инвестицией эта доля будет отражена в составе долгосрочных финансовых вложений компании.
Финансовые вложения "Транснефти" по РСБУ по состоянию на 30 июня составили 263,85 миллиарда рублей против 266,53 миллиарда рублей на конец 2025 года.
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы, 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.
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Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, Транснефть, Росимущество
"Транснефть" приобрела 7,52% акций подконтрольной государству организации
"Транснефть" в июле приобрела долю в 7,52% голосующих акций за 40 миллиардов рублей
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Транснефть" в июле текущего года приобрела долю в 7,52% голосующих ценных бумаг в подконтрольной государству организации за 40 миллиардов рублей, рассматривает инвестицию как долгосрочную, говорится в отчетности по РСБУ компании.
"В июле 2026 года ПАО "Транснефть" приобрело у организации, конечной контролирующей стороной которой является Российская Федерация, долю 7,52% голосующих ценных бумаг с оплатой денежными средствами в размере 40 000 000 тысяч рублей", - говорится в отчете.
Как уточняется, в связи с планируемым получением дохода от владения инвестицией эта доля будет отражена в составе долгосрочных финансовых вложений компании.
Финансовые вложения "Транснефти" по РСБУ по состоянию на 30 июня составили 263,85 миллиарда рублей против 266,53 миллиарда рублей на конец 2025 года.
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы, 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.