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"Транснефть" в мае закрыла представительство в Словакии

"Транснефть" в мае закрыла представительство в Словакии - 31.07.2026, ПРАЙМ

"Транснефть" в мае закрыла представительство в Словакии

"Транснефть" в мае закрыла представительство в Словакии, сообщила компания в своей отчетности по РСБУ. | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T17:58+0300

2026-07-31T17:58+0300

2026-07-31T17:58+0300

энергетика

экономика

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Транснефть" в мае закрыла представительство в Словакии, сообщила компания в своей отчетности по РСБУ. "Представительство компании в Словацкой Республике закрыто в мае 2026 года", - говорится в документе. У "Транснефти" остаются представительства в Польше, Венгрии и Белоруссии. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы, 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.

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