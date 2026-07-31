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"Транснефть" в мае закрыла представительство в Словакии
"Транснефть" в мае закрыла представительство в Словакии - 31.07.2026, ПРАЙМ
"Транснефть" в мае закрыла представительство в Словакии
"Транснефть" в мае закрыла представительство в Словакии, сообщила компания в своей отчетности по РСБУ. | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T17:58+0300
2026-07-31T17:58+0300
2026-07-31T17:58+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Транснефть" в мае закрыла представительство в Словакии, сообщила компания в своей отчетности по РСБУ.
"Представительство компании в Словацкой Республике закрыто в мае 2026 года", - говорится в документе.
У "Транснефти" остаются представительства в Польше, Венгрии и Белоруссии.
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы, 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.
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Энергетика, Экономика, РФ, СЛОВАКИЯ, ПОЛЬША, Транснефть, Росимущество
"Транснефть" в мае закрыла представительство в Словакии
"Транснефть" закрыла представительство в Словакии в мае 2026 года
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Транснефть" в мае закрыла представительство в Словакии, сообщила компания в своей отчетности по РСБУ.
"Представительство компании в Словацкой Республике закрыто в мае 2026 года", - говорится в документе.
У "Транснефти" остаются представительства в Польше, Венгрии и Белоруссии.
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы, 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.