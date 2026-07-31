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Транзит судов через Босфор возобновили в одну сторону

Транзит судов через Босфор возобновили в одну сторону - 31.07.2026, ПРАЙМ

Транзит судов через Босфор возобновили в одну сторону

Транзит судов через Босфорский пролив возобновили в одну сторону после того, как сухогруз из России сняли с мели, сообщили РИА Новости в турецком управлении... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T22:29+0300

2026-07-31T22:29+0300

2026-07-31T22:29+0300

бизнес

россия

босфорский пролив

мраморное море

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СТАМБУЛ, 31 июл - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив возобновили в одну сторону после того, как сухогруз из России сняли с мели, сообщили РИА Новости в турецком управлении береговой охраны. У груженого 22 тысячами тонн железной руды сухогруза HACI HÜSEYİN, следующего из России в турецкий порт Искендерун, в пятницу вышел из строя двигатель у стамбульского района Канлыджа. Судно начало дрейфовать к берегу, поэтому встало на якорь. "Сухогруз в сопровождении буксиров пришвартовался в якорной зоне Ахыркапы в Мраморном море. Транзит судов через Босфор возобновлен с севера на юг", - сказали в ведомстве. Транзит судов через Босфор был временно приостановлен в обе стороны с 18.10 мск примерно на три часа. Судно длиной в 154 метра ходит под флагом Сан-Томе и Принсипи.

босфорский пролив

мраморное море

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бизнес, россия, босфорский пролив, мраморное море