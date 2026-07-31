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В 35 регионах согласовали требования к работе робокурьеров - 31.07.2026, ПРАЙМ
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В 35 регионах согласовали требования к работе робокурьеров
В 35 регионах согласовали требования к работе робокурьеров - 31.07.2026, ПРАЙМ
В 35 регионах согласовали требования к работе робокурьеров
Профильные ведомства РФ согласовали требования к работе роботов-достащиков (роверов) в городской среде, экспериментальный правовой режим по их использованию... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T15:54+0300
2026-07-31T15:57+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Профильные ведомства РФ согласовали требования к работе роботов-достащиков (роверов) в городской среде, экспериментальный правовой режим по их использованию будет запущен в 35 субъектах России сроком на три года, следует из проекта постановления правительства, который есть в распоряжении РИА Новости. "Роботы-доставщики тестируются уже несколько лет, но для выработки единого регулирования нужен масштаб, поэтому проведение эксперимента планируется в большом количестве регионов. Это нужно, чтобы отработать эксплуатацию роботов в различных климатических, географических условиях, в различных сценариях городской застройки, в разном трафике", - прокомментировал директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин. Он подчеркнул, что эксперимент согласовывался с Минтрансом, Минпромторгом, МВД, ФСО, а также со всеми регионами, которые будут в нем участвовать. "По итогам межведомственного согласования условий программы выработан безопасный контур эксплуатации роботов-доставщиков, предусматривающий также участие в контроле за такими роботами федеральных и территориальных органов власти", - добавил он. Глава департамента напомнил, что в России уже существуют правила движения по дорогам общего пользования для высокоавтоматизированных транспортных средств, чего не скажешь о роботах. Разработанный документ, в частности, устанавливает как требования к самим роботам-доставщикам, так и правила их передвижения, и даже ответственность за нарушение ровером правил дорожного движения. Согласно проекту, экспериментальный правовой режим будет установлен на территориях Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, в Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе и федеральной территории "Сириус". Помимо этого, планируется запустить его во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областях. "Срок действия экспериментального правового режима составляет 3 года", - отмечается в проекте.
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бизнес, россия, башкирия, татарстан, удмуртия, минпромторг, мвд
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, БАШКИРИЯ, ТАТАРСТАН, Удмуртия, Минпромторг, МВД
15:54 31.07.2026 (обновлено: 15:57 31.07.2026)
 
В 35 регионах согласовали требования к работе робокурьеров

В 35 регионах согласовали требования к работе роботов-доставщиков в городской среде

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРобот-курьер "Яндекс.Ровер" в Иннополисе
Робот-курьер Яндекс.Ровер в Иннополисе - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Профильные ведомства РФ согласовали требования к работе роботов-достащиков (роверов) в городской среде, экспериментальный правовой режим по их использованию будет запущен в 35 субъектах России сроком на три года, следует из проекта постановления правительства, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Роботы-доставщики тестируются уже несколько лет, но для выработки единого регулирования нужен масштаб, поэтому проведение эксперимента планируется в большом количестве регионов. Это нужно, чтобы отработать эксплуатацию роботов в различных климатических, географических условиях, в различных сценариях городской застройки, в разном трафике", - прокомментировал директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин.
Он подчеркнул, что эксперимент согласовывался с Минтрансом, Минпромторгом, МВД, ФСО, а также со всеми регионами, которые будут в нем участвовать. "По итогам межведомственного согласования условий программы выработан безопасный контур эксплуатации роботов-доставщиков, предусматривающий также участие в контроле за такими роботами федеральных и территориальных органов власти", - добавил он.
Глава департамента напомнил, что в России уже существуют правила движения по дорогам общего пользования для высокоавтоматизированных транспортных средств, чего не скажешь о роботах.
Разработанный документ, в частности, устанавливает как требования к самим роботам-доставщикам, так и правила их передвижения, и даже ответственность за нарушение ровером правил дорожного движения.
Согласно проекту, экспериментальный правовой режим будет установлен на территориях Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, в Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе и федеральной территории "Сириус".
Помимо этого, планируется запустить его во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областях.
"Срок действия экспериментального правового режима составляет 3 года", - отмечается в проекте.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯБАШКИРИЯТАТАРСТАНУдмуртияМинпромторгМВД
 
 
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