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ЦБ: ситуация с ликвидностью не влияет на бесперебойную работу банков

ЦБ: ситуация с ликвидностью не влияет на бесперебойную работу банков - 31.07.2026, ПРАЙМ

ЦБ: ситуация с ликвидностью не влияет на бесперебойную работу банков

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе может складываться по-разному, но ни ее дефицит, ни профицит никак не влияет на бесперебойную работу банков, пишет... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T21:50+0300

2026-07-31T21:50+0300

2026-07-31T21:50+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Ситуация с ликвидностью в банковском секторе может складываться по-разному, но ни ее дефицит, ни профицит никак не влияет на бесперебойную работу банков, пишет Банк России в своем канале на платформе "Макс". "Ситуация с ликвидностью в банковском секторе может складываться по-разному, но это никак не влияет на бесперебойную работу банков. В России периоды как структурного профицита, так и структурного дефицита ликвидности длились годами, а банковский сектор и в то, и в другое время продолжал развиваться, кредитовать экономику и помогать людям накапливать сбережения", – говорится в сообщении. В конце прошлого года в банковском секторе сложился структурный дефицит ликвидности – но это вовсе не означает, что банкам не хватает средств, чтобы проводить платежи или какие-то иные операции, пишет регулятор. По данным ЦБ, дефицит ликвидности по состоянию на 31 июля составляет 2,361 триллиона рублей. При этом 20 июля показатель стал максимальным с марта 2022 года – 2,415 триллиона рублей. Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что такая ситуация не говорит о проблемах банков с выполнением своих обязательств – ликвидности у них достаточно. Дефицит ликвидности – это ситуация, когда центральный банк предоставляет коммерческим банкам средства на небольшой срок, пояснил Банк России. При структурном профиците ликвидности центральный банк, наоборот, принимает на депозиты временный избыток ликвидности коммерческих банков. Объем таких операций всегда соответствует текущим потребностям банковского сектора. "Как структурный профицит, так и структурный дефицит ликвидности – это ситуация, которая не влияет на доступность вкладов или кредитов. И ровно поэтому ни размер, ни знак этого показателя не оказывает никакого влияния на бесперебойное функционирование банковского сектора", – поясняет регулятор. Также это не влияет на динамику ключевой ставки и процентов по кредитам, добавили в ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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