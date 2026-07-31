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Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу
Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу - 31.07.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 5 копеек - до 11,7694 рубля, доллара - на 39,36 копейки, до 79,4637 рубля, евро -... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T17:22+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 5 копеек - до 11,7694 рубля, доллара - на 39,36 копейки, до 79,4637 рубля, евро - вырос на 31,49 копейки, до 91,1925 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, рф, сша, банк россии, валюта
Рынок, РФ, США, Банк России, валюта
17:22 31.07.2026
 
Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу

Официальный курс юаня с субботы - 11,77 руб, доллара - 79,46 руб, евро - 91,19 руб

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 5 копеек - до 11,7694 рубля, доллара - на 39,36 копейки, до 79,4637 рубля, евро - вырос на 31,49 копейки, до 91,1925 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
 
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